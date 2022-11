Dicembre con Agimus, aspettando Natale

Grosseto: ll terzo appuntamento della stagione invernale di Attraverso i Suoni - giovedì 1 dicembre, ore 18, presso l’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto - vedrà protagonista il giovanissimo duo formato da Maria Salvatori al violoncello e Rosamaria Macaluso al pianoforte.



Le due giovanissime musiciste, classe 2004 e 2003, hanno già all’attivo numerosi premi e concerti sia nazionali che internazionali, e sono tra le vincitrici del progetto AiS, nato dalla collaborazione tra le sedi A.Gi.Mus. di Firenze, Grosseto e Arezzo con la Fondazione CR Firenze e, a livello territoriale, sostenuto dai comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Il programma della serata sarà interamente dedicato alle musiche di di J. Brahms e R. Strauss, Ingresso libero. Per info: agimus.grosseto@agimus.it, tel. +39 339 7960148





Nel mese di dicembre proseguiranno anche gli appuntamenti di La Voce di Ogni Strumento, che per la sua dodicesima edizione, alle soglie del periodo natalizio, propone il consueto concerto di Natale. Domenica 11, ore 17.30, al Teatro Moderno, Via Tripoli 33 di Grosseto, EM - Ennio Minor, omaggio a Ennio Morricone (direzione e arrangiamenti di Mauro Grosso, con Fabrizio Bosso, Stefano Cantini, Michelangelo Scandroglio, Francesco Petreni insieme agli archi dell’Orchestra Sinfonica della Città di Grosseto insieme al violinista, M° Claudio Cavalieri). EM - Ennio Minor, nasce per dare il meritato rilievo a materiali musicali di prim’ordine creati dal Maestro romano, legati a prodotti cinematografici di scarso successo, secondo l’assunto che nessun film mediocre è mai stato salvato da una colonna sonora, così come una colonna sonora mediocre non è mai riuscita a rovinare un film.

In questo concerto la musica di Morricone, la meno conosciuta, ma nonostante questo incredibilmente preziosa, si libera dal peso gravoso di un cinema imbolsito e invade il teatro con la sua forza creativa e attualissima. Un concerto di Natale, un omaggio a l’Ennio Morricone delle musiche dimenticate del cinema Italiano minore.

I biglietti sono già in prevendita su TicketGate.

Botteghino: Sabato 10 Dicembre dalle ore 10 alle ore 12 sarà aperta la biglietteria in presenza al Teatro Moderno con possibilità di scelta del posto.

Domenica 11 dalle ore 15,30 presso la biglietteria del Teatro Moderno saranno venduti gli ultimi biglietti senza possibilità di scelta del posto.

INTERO: € 15,00

RIDOTTO per studenti fino a 19 anni: € 8,00

RIDOTTO per possessori Carta Conad e Tessera Fondazione Grosseto Cultura: € 12,00

Per info: agimus.grosseto@agimus.it, tel. +39 339 7960148