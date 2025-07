Il sindacato auspica un confronto teso a trovare soluzioni per utenza e personale

Siena: Recentemente abbiamo assistito ad un dibattito sull'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sterile ed incapace di cogliere l’essenza delle questioni. L’attenzione verso l’aspetto propagandistico di certe affermazioni è certamente superiore a quello che sarebbe necessario: analizzare le problematiche, anche locali, che mettono in crisi la tenuta del sistema.

Da un lato si pontifica sull'organizzazione interna dell'AOUS e si entra in conflitto con i territori limitrofi per la SdSS, dall’altro non si cita mai il sotto-finanziamento del SSN che il governo Meloni continua a perseguire e che sta distruggendo il sistema sanitario pubblico a vantaggio di quello privato, un'evidente deriva privatistica che vuole mettere in crisi proprio le Regioni con maggiore attenzione alla sanità pubblica, come la Toscana, i cui indicatori di salute sono però tra i migliori in Italia.

Anche la CISL purtroppo non è immune da questa linea di esternazioni semplicistiche. Difficile non ricordare che mentre parla di valorizzazione del personale sanitario del Policlinico Le Scotte e di benessere interno, la CISL FP Nazionale ha firmato poche settimane fa un contratto separato dei lavoratori del comparto della sanità pubblica che, a fronte di aumenti risibili nell'ordine di poche decine di euro, fa perdere agli operatori circa il 10% del potere d'acquisto, obbligandoli alla scelta, professionalmente squalificante, di lavorare di più per poter mantenere il proprio reddito, mentre sul piano interno non ci risulta alcuna proposta di contrattazione decentrata che possa dare coerenza a quello che viene con vigore dichiarato ai mezzi di informazione.

Le criticità del sistema ci sono, dalla riduzione del finanziamento del sistema sanitario pubblico rispetto al PIL alla carenza di personale dovuta al blocco dei relativi tetti di spesa fermi al valore del 2004 meno l'1,4%, alla fuga all’estero dei lavoratori più qualificati. Così come ci sono criticità di carattere locale, dalla mobilità difficoltosa all'elevato costo della vita, alla scarsa attrattività della città di Siena per nuovi residenti.

Così come ci sono criticità alle Scotte, dall'elevato carico di lavoro alle scarse ricompense economiche legate al merito a causa del blocco dei fondi di contrattazione, alla mancanza di una sinergia strutturata con la sanità territoriale, che deve incrementare l'intercettazione dei bisogni assistenziali per sviluppare la sua funzione di filtro nei confronti del Pronto Soccorso e dei servizi ospedalieri.

Il nostro ospedale, con oltre mille anni di storia, si merita di meglio di essere il teatrino della campagna elettorale del centrodestra senese e deve avere un rilancio che parta dalla valorizzazione dei suoi lavoratori per una sanità pubblica, universale efficiente e a servizio dei cittadini: è auspicabile iniziare un percorso di confronto che si apra all’analisi, anche critica, ma sempre tesa a trovare soluzioni per utenza e personale.