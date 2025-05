"Diamo i numeri: il nuovo OTR e i dati 2024". Nuovo incontro del Patentino dell'Ospitalità

Castiglione della Pescaia: Prosegue il percorso del Patentino dell’Ospitalità 2025. Oggi martedì 13 maggio, alle 17:00 nella Sala del Consiglio comunale Alessandro Tortelli del Centro Studi Turistici e Sonia Pallai di Anci Toscana affronteranno il tema dei flussi turistici nell'incontro dal titolo "Diamo i numeri: il nuovo OTR e i dati 2024".

Sarà l'occasione per approfondire le novità del nuovo Osservatorio Turistico Regionale (OTR), lo strumento chiave per analizzare i flussi turistici e definire le strategie di promozione del territorio, confrontarsi con gli operatori del territorio e capire come utilizzare i dati per rafforzare la competitività, ottimizzare l’accoglienza e intercettare nuovi mercati turistici.

L'ingresso è libero.