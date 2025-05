“Dialogo tra antico e contemporaneo” al Polo Le Clarisse

Da sabato 10 maggio la mostra delle opere dei ragazzi del liceo artistico Bianciardi

Grosseto: Sabato 10 maggio al Polo le Clarisse ha aperto al pubblico la mostra dal titolo “Dialogo tra antico e contemporaneo” con le opere dei ragazzi della classe terza C del liceo artistico L. Bianciardi. Gli alunni si sono confrontati con le opere d'arte antica presenti nella collezione Luzzetti, rivisitandole in chiave pop con gli occhi di Mario Schifano. L'ingresso al Museo Luzzetti è 5 euro, 3 euro ridotto. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Le opere, realizzate nell’ambito di un progetto didattico, propongono un dialogo virtuale tra i dipinti rinascimentali e barocchi della collezione Luzzetti e le creazioni di Mario Schifano, uno dei maggiori esponenti della Pop Art italiana, le cui opere sono custodite nella collezione del Comune di Grosseto. I lavori saranno accompagnati da brevi docufilm esplicativi, realizzati dagli stessi studenti con il supporto del regista Lorenzo Antonioni.

Durante il percorso progettuale, gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di scoprire il “dietro le quinte” del mondo museale, acquisendo competenze sulla gestione e la valorizzazione dei beni culturali. Un’esperienza formativa che ha permesso loro di conoscere più a fondo l’offerta culturale del territorio e di confrontarsi con professionisti del settore.