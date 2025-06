"Dialogo Effimero e Affascinante": Nuova Stagione all'insegna dell'Arte

Pittura, fotografia e scultura si incontrano oggi, Solstizio d'Estate, per una collettiva inedita che celebra dieci voci creative e la bellezza dell'arte.

Massa Marittima: Questo pomeriggio, sabato 21 giugno, alle ore 18:00, la Galleria Spaziografico (vicolo del Ciambellano), a cura di Gian Paolo Bonesini, apre le sue porte a una mostra collettiva che segna l'esplosiva partenza della nuova stagione artistica.

In occasione del Solstizio d'Estate, il giorno più lungo dell'anno, vi invitiamo a festeggiare con noi l'arte, la bellezza e l'incontro. "Dialogo Effimero e Affascinante" è il frutto di un inedito confronto tra dieci artisti, ognuno portatore di una visione originale e un proprio linguaggio creativo.

La mostra accoglie un mix stimolante di talenti: nomi già noti al pubblico della Galleria, artisti da scoprire e alcune promettenti voci emergenti. Questo caleidoscopio di stili e tecniche comprende pittura, fotografia, scultura e grafica, selezionate dagli artisti stessi come le loro espressioni più rappresentative.

Il curatore ha sapientemente orchestrato questo "dialogo", posizionando ogni opera in una luce che ne esalta la peculiarità e ne facilita l'interazione con le creazioni vicine. Il risultato è un'armonia visiva ed emozionale che invita il visitatore a lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla pura bellezza.

Non mancate l'appuntamento di oggi per immergervi in questo affascinante crocevia di espressioni artistiche!

Artisti in mostra:



Andrea Berti

Belinda Biancotti

Bertram Biersack

Samuele Calosi

Lorenzo Esposito

Simone Francioli

Fabrizio Puccetti

Giuliano Rossi

Sofia Stella

Giampaolo Territo