Di Giacinto: “Ultima riunione Conferenza dei Servizi sul rigassificatore di Piombino”

Follonica: “Domattina si terrà a Firenze, nella sede della presidenza della giunta regionale toscana, la terza e ultima riunione della Conferenza dei Servizi sul rigassificatore di Piombino che dovrebbe dare il parere definitivo sulla possibilità di ospitare nel porto piombinese, per tre anni, la nave di stoccaggio e rigassificazione della SNAM ‘Golar Tundra’, lunga poco meno di 300 metri e larga 43. E’ stranota la contrarietà dei cittadini di Piombino e di quelli degli altri comuni comunque interessati, dei comitati e istituzioni locali.





Da parte sua il consiglio comunale di Follonica all’inizio di agosto ha approvato all’unanimità una mozione contro tale scelta, il sindaco Benini ha partecipato alle varie iniziative pubbliche contro il rigassificatore che sono state organizzate in questi mesi e ad una riunione in regione, nel giugno scorso, quando i tecnici SNAM hanno presentato il progetto. Ma com’è possibile collocare in quel piccolo porto, tra l’altro vicinissimo all’abitato, una nave gasiera di quelle dimensioni senza tener conto dei problemi ambientali, di sicurezza e dell’impatto negativo sullo sviluppo economico e turistico delle località costiere nel golfo di Follonica? E delle aziende che coltivano pesci e molluschi non lontano dalla ‘Golar Tundra’, che rappresentano circa il 60% di questo tipo di produzione ittica a livello nazionale, vogliamo parlarne? E’ vero che il rigassificatore è a Piombino, ma è altrettanto chiaro che gli aspetti negativi della sua presenza si riverseranno inevitabilmente su tutti i comuni che si affacciano sul golfo, compreso il nostro. Al momento nessuno può conoscere l’esito della conferenza dei servizi, però una cosa voglio dirla: resto fortemente contrario al rigassificatore nel porto di Piombino ma alla fine, se ci sarà collocato, non sarebbe giusto chiedere anche per Follonica le opportune ‘compensazioni’? Non mi risulta che qualcuno degli amministratori comunali follonichesi ne abbia mai parlato, con chi di dovere, in modo preciso e determinato. Piombino avrebbe importanti bonifiche, strade e sconti sulle forniture di energia per i cittadini e le imprese. E noi e gli altri comuni costieri? Visto come stanno andando le cose, e spero vivamente di sbagliarmi, credo sia opportuno cominciare a pensarci sul serio", conclude Massimo Di Giacinto - Consigliere Comunale Lista Civica Di Giacinto.