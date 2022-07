Di Giacinto: "Le solite balle del Sindaco Benini"

Follonica: «Che fine hanno fatto - dice il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - le rassicurazioni del sindaco Benini che “sarebbe stata trovata una soluzione per coprire i turni scoperti al Punto di primo soccorso del Distretto di viale Europa”? Le solite balle! Di soluzione ce n’è una sola: ci vogliono perlomeno altri due medici per evitare quello che sta succedendo ormai da mesi e mesi, cioè quasi sempre un solo dottore a turno e se esce con l’automedica per un urgenza la struttura resta senza sanitario con tutti i problemi annessi e connessi. Sono passati più di dieci giorni dal declamatorio annuncio di Benini, prima autorità sanitaria locale, e non è successo proprio niente di significativo in viale Europa.

Quasi sempre al Punto di primo soccorso c’è un solo dottore salvo la disponibilità volontaria di un altro medico, già in organico, per coprire qualche turno al mese generando ulteriore confusione agli utenti e forti tensioni tra utenti stessi e operatori sanitari perché qualche volta l’assistenza è completa ma nella maggior parte dei casi è fortemente ridotta per l’assenza in turno del secondo sanitario; la Guardia medica è ancora ‘a singhiozzo’ e quando c’è deve coprire tutto comprensorio delle Colline Metallifere; la Guardia medica turistica ormai è stata definitivamente soppressa; la radiologia è operativa, per esami radiologici e ecografici, una sola mattina alla settimana e poi i soliti problemi dei cittadini che impazziscono per scegliere un nuovo medico di base, o il nuovo pediatra, a seguito dei recenti pensionamenti. Meno male che Benini tranquillizzava i follonichesi! E i compagni del PD che da sempre gestiscono la sanità pubblica toscana che fine hanno fatto? Perché il compagno Presidente della Regione PD Eugenio Giani e la compagna consigliera regionale PD membro della commissione ‘tutela della salute’ e concittadina Donatella Spadi non muovono un dito per la sanità pubblica follonichese?

Il problema vero è che il Sindaco ‘conta come il due di briscola quando l’asso è in tavola’ e umanamente mi dispiace, sino a compiangerlo, quando si dice “deluso, arrabbiato, umiliato e preso in giro” dall’Azienda sanitaria. Non smetterò mai di sostenere che non è per niente giusto che ‘chi può si cura, rivolgendosi a strutture private, e chi non può s’attacca’ alla faccia del diritto alla salute e alle cure riconosciuto a tutti dalla nostra Carta Costituzionale. Sembra addirittura che una struttura privata della nostra zona si stia legittimamente organizzando per fornire a pagamento il servizio di Guardia medica, giorno e notte, visto che la sanità pubblica non è in grado di garantirlo, come sarebbe suo dovere. Forza Benini, da uomo di sinistra come dici di essere, per una volta facci vedere uno scatto d’orgoglio smettendola di versare ancora lacrime di coccodrillo come hai fatto qualche giorno fa e fatti sentire sul serio dai tuoi compagni, te ne saremo tutti grati. Sempre che i tuoi compagni del PD, quelli che contano davvero, ti ascoltino».