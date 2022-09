Di Giacinto interviene sulla "Follonica Sport" e la gestione degli impianti sportivi

Follonica: «Sono più o meno venticinque anni che la Follonica Sport è nata per gestire gli impianti sportivi di proprietà comunale. E’ una Associazione Sportiva Dilettantistica - dice il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - che oggi raggruppa oltre venti società sportive cittadine. All’inizio della sua attività gestiva quasi tutti gli impianti comunali, mentre ora solo il Palagolfo “Raul Micheli” e la pista di pattinaggio “Giuliano Poccetti” di via Etruria per i quali riceve dal comune un contributo annuale di 157mila euro, più Iva, per la loro manutenzione ordinaria.

Per riepilogare, e in estrema sintesi, la Follonica sport gestisce gli impianti, coordina le esigenze delle società affiliate stabilendo con loro spazi e orari per gli allenamenti e le gare, supporta dal punto di vista organizzativo le manifestazioni a livello regionale, nazionale e internazionale che via via le varie società affiliate programmano. Però il Palagolfo ha bisogno di importanti interventi strutturali e investimenti: ci piove dentro da tutte le parti e si rimedia con i secchi, sono necessari nuovi spazi per garantire alle società sportive che lo utilizzano un numero di giornate congruo e orari accettabili per gli allenamenti, è ormai essenziale l’installazione di specifici impianti tecnologici per sfruttare l’energia solare trasformandola in energia elettrica e termica.

Insomma, il tetto dev’essere sistemato definitivamente senza andare ancora avanti per tentativi evitando di spendere inutilmente fior di quattrini, bisogna realizzare una nuova palestra per avere altre aree utilizzabili ed è ormai vitale installare sul tetto del Palagolfo pannelli solari e termici per scongiurare bollette stratosferiche di luce e gas, producendo energia pulita da fonte rinnovabile e utilizzabile anche da tutti gli altri impianti sportivi del Capannino.

Attenzione perché i probabili e rilevanti aumenti delle bollette energetiche potrebbero far saltare i conti della Follonica Sport così come di tutte le Società sportive, e questo dev’essere assolutamente evitato. Niente di nuovo, sono tutti interventi promessi da anni dal sindaco Benini, nonché assessore allo sport, e scritti anche nei suoi programmi elettorali ma, nonostante questo, ancora irrealizzati. Ma non c’è da stupirsi, a Follonica succede spesso e volentieri».