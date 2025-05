Di Fulvio Jazz Trio inaugura il festival Music & Wine 2025 a Fattoria Le Pupille

Grosseto: Giovedì 6 giugno Fattoria Le Pupille, prestigiosa firma del panorama vitivinicolo maremmano, apre le sue porte al pubblico per il primo appuntamento del Music & Wine Festival 2025: venticinquesima edizione di un evento annuale dedicato alle eccellenze del territorio. Sarà una serata scandita da musica dal vivo che si concluderà con un brindisi offerto dall’azienda alla fine del concerto, in un’atmosfera pensata per accogliere e far sentire ogni ospite parte di un momento speciale. Nell’ occasione, sarà possibile partecipare a visite guidate dell’azienda vinicola alle ore 19:00 e 20:00 per scoprire da vicino il lavoro e la dedizione che si celano dietro ogni etichetta della cantina.





“Ho sempre immaginato Fattoria Le Pupille come un luogo da condividere” racconta la fondatrice Elisabetta Geppetti “dove il vino incontra le persone, e le persone si incontrano tra loro e per questo sono molto felice di ospitare quest’anno il concerto inaugurale dell’edizione 2025 del Music & Wine Festival, un evento culturale che da venticinque anima anni con la sua bella musica il nostro territorio.”

Sul palco, il “Di Fulvio Jazz Trio”, composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Alessia Martegiani alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso. Il programma del concerto combina in modo originale brandi del choro brasileiro e della tradizione napoletana con classici del latin jazz e della musica classica. Includerà brani celebri di Jobim, Piazzolla, Corea, Sting e Stevie Wonder, accanto a composizioni originali firmate da Di Fulvio, considerato uno dei chitarristi più interessanti della scena internazionale.

L’appuntamento è a ingresso libero si inserisce nel più ampio impegno ormai noto dell’azienda nel promuovere iniziative culturali per il suo territorio. L’evento anticipa infatti il Pereta Jazz Club, altra iniziativa firmata Fattoria Le Pupille in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Magliano in Toscana. La terza edizione è in programma il 27 e 28 giugno nel borgo di Pereta con due serate dedicate ai grandi della musica jazz e alla convivialità, per continuare a intrecciare vino, divertimento e valorizzazione della Maremma.

Alla guida di Fattoria Le Pupille, 85 ettari di suggestivi vigneti distribuiti come tessere di un prezioso mosaico nelle zone più vocate della Maremma, c'è oggi un vero e proprio "Family Dream Team". Elisabetta Geppetti, da sempre anima dell'azienda, ha oggi al suo fianco la figlia Clara sul fronte vendite e marketing, mentre il figlio Ettore è responsabile della gestione dei vigneti e della cantina. Insieme, anno dopo anno, creano espressioni straordinarie di questa terra: in primis Saffredi, il bordolese creato da una Elisabetta appena ventenne assieme al grande enologo Giacomo Tachis, vino che ha dato il via al successo enologico della Maremma e che, anno dopo anno, conferma la sua posizione di primo piano a livello internazionale. Brillanti alfieri dello stile di casa sono anche il cru di Sangiovese Poggio Valente; il Syrah in purezza Le Pupille, RosaMati, il raffinato rosato a base di Syrah, Poggio Argentato, cuvée in bianco di straordinaria piacevolezza e Piemme, riuscita espressione secca di Petit Manseng. A completare la collezione il Morellino, sia in versione annata, sia in versione Riserva, fiero ambasciatore della sua terra e punto di partenza del grande viaggio enologico di Fattoria Le Pupille.