Cultura Di Biase, Nuzzo e Sgrilli presentano insieme “Delirio a due”: appuntamento alle 18 in sala Allegri 7 marzo 2024

7 marzo 2024 157

157 Stampa

Redazione

Lo spettacolo delle 21.15 di venerdì 8 marzo è già tutto esaurito ma l'appuntamento delle 18 in sala Allegri, ad ingresso libero, è l'occasione per conoscere da vicino i protagonisti della serata.

Follonica: Venerdì 8 marzo alle 18 un pezzetto di Zelig, il celebre programma tv, si riunirà nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per presentare lo spettacolo “Delirio a due” in scena, appunto, al teatro: i due protagonisti, Maria di Biase e Corrado Nuzzo, saranno presentati e dialogheranno con Sergio Sgrilli, comico e musicista. Sgrilli, Di Biase e Nuzzo, sono amici da molto tempo, probabilmente proprio grazie al palco televisivo. Agli organizzatori della Stagione Teatrale 2023/2024 è apparso subito interessante far fare gli onori di casa dall'artista concittadino. Perciò, nonostante lo spettacolo delle 21.15 sia già tutto esaurito, l'appuntamento delle 18 in sala Allegri, ad ingresso libero, diventa l'occasione per conoscere da vicino i protagonisti della serata. Corrado Nuzzo e Maria di Biase sono due attori comici che hanno iniziato il loro sodalizio artistico nel 2002 e questa volta si confrontano con un piccolo capolavoro del Teatro dell’assurdo, firmato dal grande Eugene Ionesco. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Di Biase, Nuzzo e Sgrilli presentano insieme “Delirio a due”: appuntamento alle 18 in sala Allegri Di Biase, Nuzzo e Sgrilli presentano insieme “Delirio a due”: appuntamento alle 18 in sala Allegri 2024-03-07T14:21:00+01:00 202 it Di Biase, Nuzzo e Sgrilli presentano insieme “Delirio a due”: appuntamento alle 18 in sala Allegri PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/12/01/20171201110048-fefafc0a.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/12/01/20171201110048-fefafc0a.jpg Maremma News Follonica, Thu, 07 Mar 2024 14:21:00 GMT