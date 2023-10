Destinazione Sud Festival accende i riflettori sulle grandi sfide del pianeta dal Brasile allo Yemen

Dal 5 al 15 ottobre il programma di documentari, cortometraggi, arte e dibattiti. Un evento promosso da Associazione Culturale Strane Genti con il contributo e il patrocinio del Comune di Radicondoli realizzato in collaborazione con Terra di Tutti Film Festival, Punto informazioni turistiche Radicondoli, Arci Belforte

Luca Moda, vicesindaco e assessore alla Cultura: “Il festival ha tanto più valore perché prende il via da questo territorio dove da sempre l’attenzione all’ambiente è fondamentale. Un territorio che guarda lontano e vuole far parlare di sé a tutto il paese sul palcoscenico della grande cultura”.



Radicondoli: Per la sua decima edizione, il Festival di cinema sociale, dibattiti e musica promosso dall’associazione Strane Genti e diretto da Viviana Insacco, accende i riflettori sulle grandi sfide del pianeta. Viaggiando dal Brasile allo Yemen alla Guinea Bissau, percorrendo l’Italia dai campi di grano alle fabbriche, il programma di Destinazione Sud Festival è un caleidoscopio di visioni sulla lotta per l’uguaglianza dei diritti, la coscienza ambientale, la difesa delle libertà.

Continua l’evento promosso da Associazione Culturale Strane Genti con il contributo e il patrocinio del Comune di Radicondoli realizzato in collaborazione con Terra di Tutti Film Festival, Punto informazioni turistiche Radicondoli, Arci Belforte. La direzione artistica è di Viviana Insacco mentre il supporto alla programmazione e moderazione dibattiti è a cura di Jonathan Ferramola.

E’ confermata l’ormai consolidata partnership con il Terra Di Tutti Film Festival. Saranno 6 fra corti e lungometraggi le opere provenienti dal festival diretto da Jonathan Ferramola. In programma altri 4 titoli, tra cui una prima nazionale, tutte opere accomunate dal taglio narrativo lucido e mai pietistico e dall’uso del video come forma di espressione critica. Inoltre una mostra, due serate musicali e per chi vuole partecipare alle proiezioni del pomeriggio e a quelle della sera, si può contare sull’aperifestival nello spazio del ristorante Il Granaio, dove è visitabile la mostra “Figli dei fiori, figli del vento” del fotografo e scrittore Stefano Erasmo Pacini.

“Il festival ci ha già donato momenti importanti e ci spinge sempre più a a confrontarci con l’attualità e con i grandi temi di questo nostro tempo – fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore alla Cultura - Destinazione Sud ha tanto più valore perché prende il via da questo territorio dove da sempre l’attenzione all’ambiente è fondamentale. Un territorio che guarda lontano e vuole far parlare di sé a tutto il paese sul palcoscenico della grande cultura”.

Tutto il programma della settimana

Giovedì 12 ottobre 2023, alle 18, a Palazzo Bizzarrini E tu come stai? di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori “2022 | ITALIA | 100’.La lotta degli ex operai della GKN, narrata con cura e forza emotiva. Per ragionare sul futuro del mondo del lavoro e sul futuro di tutti noi”-Alle 19.30, a Il Granaio, apericena tra le foto della mostra fotografica Figli dei Fiori, Figli del Vento di Stefano Erasmo Pacini. E alle 21, a Palazzo Bizzarrini, Terra Mater di Kantarama Gahigiri, Daniel Bleuer. “2023 | RWANDA | 10. L'Ecosistema Terra, messo in scena da un team di rinomati artisti”. E a seguire Unite For Bissau di Lara Lee “2023 | GUINEA BISSAU | 40’. Agroecologia e femminismo in Guinea Bissau”.

Venerdì 13 ottobre, alle 18, a Palazzo Bizzarrini, Rejeito di Pedro de Filippis “2023 | BRASILE | 75’. Disastri socio ambientali in Brasile e difesa dei territori”. Alle 19.30, a Il Granaio, apericena tra le foto della mostra fotografica Figli dei fiori, figli del vento di Stefano Erasmo Pacini. Alle 21, Palazzo Bizzarrini, L’illusione dell’abbondanza di Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert “2022 | BELGIO | 60’. Storie di lotta e coraggio in sud America contro i moderni conquistadores”. E alle 22, sempre a Il Granaio, Sudconscious Party con Syrena dj, un viaggio sonoro planetario dai toni variegati, dall’afrobeat alla jamaican music, con deviazioni in Asia e Sud America. Così si vuole invitare tutti a ballare per il compleanno di Destinazione Sud che compie 10 anni

Sabato 14 ottobre alle 18, a Palazzo Bizzarrini, Salgar di Pedro Vinicius “2022 | BRASILE, PORTOGALLO | 14’. Sull’estrazione del sale, un lavoro in via d’estinzione”. A seguire, Yemen’s dirty war di Guillaume Dasquié, Nicolas Jaillard “2023 | Francia | 59’ . Sette anni dall’inizio della guerra, un film investigativo su uno dei luoghi più inaccessibili del pianeta. Alle 19.30, a Il Granaio, apericena tra le foto della mostra fotografica Figli dei fiori, figli del vento di Stefano Erasmo Pacini. Alle 21, a Palazzo Bizzarrini, La Terra mi Tiene di Arianna Pagani, Sara Manisera “2022 | ITALIA | 64’. Sul futuro della terra da lasciare ai propri figli. Cilento”. Infine, alle 22, a Il Granaio, : Contrada Lori’, il vero, genuino Folk veronese, con Paolo Marocchio al mandolino, Massimo Florio alla fisarmonica, Roberto Nicolino al contrabbasso, Ester Wegher al violino, Mauro Farsarolo alla chitarra, Francesco Scardo alla voce Giulio De Boni alle percussioni.

Domenica 15 ottobre si conclude alle 17, a Palazzo Bizzarrini, con Mulaquat di Seemab Gul “2022 | PAKISTAN | 20’. Una studentessa di Karachi cerca la forza di superare i confini della società patriarcale”. A seguire, Porpora di Roberto Cannavò “2021 | ITALIA | 60’. Road trip con la leader del movimento Trans Porpora Marcasciano”, alle 19, a Palazzo Bizzarrini, Same Same, But Different, diario di viaggio, a cura di Viviana Insacco “2023 | 50’. Dalla Thailandia a Bali, passando per Laos e Vietnam, racconto in 4 episodi tra infanzia e minoranze etniche”.

Le proiezioni si terranno nella Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini, via Tiberio Gazzei 24 – Radicondoli e sono ad ingresso gratuito. Per chi desidera fermarsi a mangiare: Aperifestival, drink e buffet a 10 euro, è possibile prenotare a 3355412639. Per chi desidera fermarsi a dormire per prenotare una stanza o un agriturismo si può contattare il Punto informazioni turistiche. Ulteriori dettagli al link https://ammos.it/destinazione-sud-festival-programma-2023

Per info, è possibile chiamare i numeri 333 7386859, 333 4808222, oppure scrivere a stranegenti@gmail.com oppure mettersi in contatto con il Punto informazioni turistiche allo 0577 790800.