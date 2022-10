Depuratore di Campo Cangino, l'opposizione presenta un'interrogazione

Follonica: Continuano a Follonica le polemiche sui progetti di riuso delle acque depuratorie e sul nuovo depuratore di Campo Cangino. I Consiglieri di opposizione Pizzichi, Lynn e Baietti ha presentato all'Amministrazione guidata da Andrea Benini un'interrogazione consiliare.



«Visti gli articoli apparsi sulla stampa locale - si legge nell'interrogazione -, considerato che in data 26 settembre 2022, lo stesso giorno delle dichiarazioni del sindaco Andrea Benini e del vicesindaco Andrea Pecorini, il dirigente dei settori 3 e 4 Arch. Alessandro Romagnoli in risposta ad un accesso agli atti del consigliere Daniele Pizzichi relativa alla copia del progetto dell’acquedotto industriale del depuratore dichiarava quanto segue: “Purtroppo non ho trovato il materiale richiesto. Proverò a chiedere ad Acquedotto del Fiora se hanno materiale”, ricordate anche le tante promesse del Sindaco su nuovo depuratore, progetti e investimenti, i consiglieri di opposizione Daniele Pizzichi, Danilo Baietti, Charlie Lynn, chiedono al Sindaco Andrea Benini:

1. Visto che agli atti dell’amministrazione comunale non risulta assolutamente nulla riguardo al progetto per il recupero delle acque del depuratore (8,2 milioni per la nuova condotta che raccoglierebbe le acque depurate per portarle a giardini, resort e alla struttura del golf) chiediamo a quale progetto fa riferimento il Vicesindaco Andrea Pecorini nonché assessore ai lavori pubblici .

Chiediamo spiegazioni riguardo alle dichiarazioni del Vicesindaco e richiediamo che tali chiarimenti siano corredati dalla relativa documentazione.

2. Visto che ad oggi non c’è traccia del nuovo depuratore green promesso dal sindaco Andrea Benini richiediamo

A che punto è la realizzazione del nuovo impianto annunciato e promesso in sala consiliare nel dicembre 2019

Se l’amministrazione comunale si è attivata per reperire i fondi necessari per la realizzazione di tale intervento (fondi regionali, nazionali, PNRR) richiediamo inoltre l’eventuale e relativa documentazione».