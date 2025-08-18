Denunciato bracconiere sorpreso in pieno periodo di divieto generale

Abbattute ghiandaie e tortora dal collare: interviene la Polizia Provinciale.

Castiglione della Pescaia: Ieri mattina le Guardie della LAC si sono appostati nei pressi di un capanno da caccia sito nelle campagne di Vetulonia nel Comune di Castiglione della Pescaia dove un cacciatore aveva deciso di anticipare l'apertura della caccia.

L'uomo armato di un fucile di piccolo calibro è stato visto arrivare nei pressi del capanno da caccia con il fucile in mano, dopodiché è entrato al suo interno dove era posizionata una sedia dove si è appostato per attendere gli uccelli, non sapendo che alle sue spalle ad attenderlo c'erano le guardie venatorie della LAC.

L'uomo è stato raggiunto e fermato con il fucile carico. Ha tentato la fuga e tentato di nascondere l'arma ma è stato bloccato ed identificato.

Sul posto è intervenuta successivamente la Polizia Provinciale di Grosseto, a supporto delle guardie venatorie LAC, la quale ha proceduto a denunciare il cacciatore in possesso regolare licenza di caccia e porto d'armi appena rinnovato, a sequestrare il fucile e le relative cartucce oltre agli animali uccisi (ghiandaie e tortora dal collare).

Il presidente nazionale della LAC, Raimondo Silveri, ringrazia le proprie guardie per la professionalità dimostrata e la Polizia Provinciale di Grosseto per essere prontamente intervenuta a supporto delle guardie, e si riserverà di procedere con separata denuncia contro il cacciatore che dovrà difendersi dall’accusa di bracconaggio.