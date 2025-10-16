"Dentro al tondo", nuova collettiva alla Galleria Spaziografico

Massa Marittima: Galleria Spaziografico compie cinque anni nell’attuale sede di Vicolo del Ciambellano e per questo festeggia con una grande mostra collettiva di 26 artisti che hanno realizzato opere su un supporto uguale per tutti: un tondo di 30 centimetri di diametro.

La collettiva "Dentro al tondo" mostra le soluzioni artistiche dei 26 autori. Sarà molto interessante vedere la varietà di stili, linguaggi, tecniche, elaborazioni concettuali messa in atto per risolvere il problema: come far ‘quadrare il cerchio’ in modo che la composizione rimanga armonica e ben proporzionata? Ciascuno ha scelto la propria strategia percettiva, proponendo soluzioni che ben si pongono un relazione con il supporto, uguale per tutti: un tondo rigorosamente di trenta centimetri di diametro, difficile da padroneggiare, soprattutto per chi di solito utilizza grandi formati.





I risultati però destano stupore. Oltre i contenuti soggettivi che ci permettono di riconoscere la personalità di ciascun autore, vediamo fotografie, opere pittoriche e grafiche, ceramiche e opere materiche che risolvono con maestria le diverse tematiche artistiche. Alla fine, una mostra sorprendente che celebra l’impegno della Galleria nello sviluppo culturale del territorio.





Da quando è stata inaugurata ad oggi la Galleria è cresciuta, vincendo anche la sfida dell’era covid e continuando senza interruzione la sua attività con originali allestimenti e apprezzate proposte artistiche.

Il Tondo, oltre a richiamare la prima mostra realizzata in questa sede, nell’immaginario simbolico rappresenta la perfezione e forse per questo, soprattutto nel Rinascimento, fu scelto da grandi artisti come supporto per le loro creazioni: un formato affascinante che costringe l’autore a progettare la composizione in uno spazio poco usuale, certo più difficile rispetto agli altri.