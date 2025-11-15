Denei & Nocchi: quando la comicità diventa racconto e la satira si fa romanzo

Sabato 15 novembre, ore 18.30 – MOC, Via Barbantini 47, Lucca

Lucca: Che cosa può avere in comune un festival di cabaret un po’ improvvisato, organizzato quasi trent’anni fa, con la storia surreale di un quarantenne a cui si realizzano, senza controllo, solo alcuni desideri?

Molto, se a firmare queste storie sono due autori che, pur lavorando per anni dietro le quinte della comicità italiana, hanno lasciato un segno indelebile in alcuni dei programmi e dei gruppi più noti.

Sabato 15 novembre, alle 18.30, lo spazio culturale MOC ospita un imperdibile incontro–spettacolo con Carlo Denei e Fabio Nocchi, amici e colleghi che porteranno sul palco una conversazione aperta e divertita attorno ai loro romanzi e alle loro celebri carriere:

Festival – Il romanzo di Carlo Denei, cabarettista, cantautore e monologhista storico, noto come co-fondatore dei mitici Cavalli Marci e da anni autore di punta per Striscia la Notizia.

Quasi Tutto Ciò Che Vuoi – Il nuovo romanzo di Fabio Nocchi, penna satirica (con rubriche celebri) per lo storico mensile Il Vernacoliere e autore televisivo per Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. Nocchi, laureato in psicologia, in questo suo nuovo lavoro crea un irresistibile "Fantozzi Fantasy" (come ama definirlo) in cui i desideri di un quarantenne si realizzano a caso, metafora perfetta dei malesseri esistenziali dell'uomo medio (già esplorati nel precedente romanzo Non è colpa dei brutti se sono cattivi).

L’incontro sarà l’occasione per esplorare, con tono leggero ma non superficiale, il mondo della scrittura comica e satirica: dai meccanismi dell’umorismo narrativo alla costruzione dei personaggi grotteschi, dal rapporto tra vita vissuta e invenzione letteraria fino ai retroscena tragicomici di una carriera dietro le quinte della comicità italiana.

Tra i temi del dialogo:

Le origini e lo sviluppo dei due romanzi (dal Festival al Fantozzi Fantasy)

La scrittura comica tra tv, palco e pagina (Cavalli Marci, Striscia la Notizia, Il Vernacoliere)

L’autobiografia come chiave narrativa

I retroscena tragicomici del mestiere dell’autore

Musica, psicologia e improvvisazione

A rendere il tutto ancora più vivo e coinvolgente ci sarà la chitarra di Denei, con intermezzi musicali “stralunati”, ironici e surreali, per un’atmosfera che oscilla tra recital, intervista e spettacolo dal vivo.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.



