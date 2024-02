Demansionamento servizio ferroviario sulla costa toscana, M5S annuncia interrogazione regionale

Grosseto: Recentemente, le organizzazioni sindacali hanno portato alla luce un progetto aziendale di Trenitalia che rischia di ridurre l’offerta di mobilità del servizio ferroviario lungo la costa toscana. Le 5 coppie di treni Frecciabianca interessate da questo "demansionamento" svolgono attualmente un ruolo fondamentale lungo l'asse Livorno-Grosseto, servendo territori di grande importanza economica e sociale. Con il passaggio previsto, il servizio oggi garantito dai Frecciabianca verrebbe trasferito al sistema Intercity. Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, ha annunciato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale come pensi di agire in conseguenza di questa rimodulazione.



Secondo Galletti “Questa operazione comporterebbe diversi svantaggi. Innanzitutto, contrariamente alla tendenza nazionale, anziché migliorare i servizi e renderli più efficienti, si assisterebbe ad un declassamento delle connessioni ferroviarie lungo la costa tirrenica. L'impatto di questo piano - come evidenziato dalle sigle sindacali - non si limiterebbe solo al servizio ferroviario, ma danneggerebbe anche il bagaglio di abilitazioni e professionalità del Personale AV di Pisa, con profondi cambiamenti nella vita lavorativa dei macchinisti e dei capotreno coinvolti.”

“Di fronte a questa situazione allarmante, abbiamo deciso di agire. Interrogheremo la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere se sono a conoscenza di tale progetto e come intendano agire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - guidato dal leader leghista Matteo Salvini - e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Vogliamo valutare attentamente l'impatto che questa operazione avrà sugli utenti della linea e sui territori serviti, nonché sui servizi Alta Velocità in Toscana, con particolare attenzione al personale, alla sua qualificazione professionale e alle prospettive del presidio AV di Pisa. La salvaguardia dei servizi ferroviari e del personale coinvolto è una priorità assoluta - conclude Galletti - e faremo tutto il possibile per difenderli.”