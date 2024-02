Delibera sulla “tutela della reputazione degli amministratori”: preoccupati i GD di Orbetello

Orbetello: «Come Giovani Democratici di Orbetello – si legge nella nota a firma del segretario Matteo Porta – siamo molto preoccupati della recente delibera di giunta avente ad oggetto la “tutela della reputazione e dell’immagine degli amministratori comunali”.



A tal proposito, ci s’interroga sulla sua effettiva utilità, essendo già presenti nel nostro ordinamento giuridico delle norme volte da un lato alla tutela del diritto di pensiero e di espressione (art. 21 Cost.) e dall’altro a tutela dell’immagine e dell’onorabilità di chiunque, non certo solo degli amministratori locali.

Si chiede quindi a cosa sia servito ribadire un diritto già esistente in una delibera di giunta che appare così intimidatoria nei confronti dei liberi cittadini che, in ossequio alla nostra Costituzione e tutte le norme che ne derivano, non debbono in alcun modo sentirsi privati del loro diritto di esprimersi e manifestare anche contro l’amministrazione di riferimento.

Sorge poi il dubbio che questa delibera possa servire a tutelare con azioni civili e penali il singolo amministratore che arbitrariamente ravvisi degli estremi di reato e agisca in giudizio facendo tuttavia sostenere le spese legali a tutta la comunità, agendo quindi non in proprio nome e per proprio conto ma per nome e per conto del Comune di Orbetello; affinché non si creino confusioni e fraintendimenti - ed a tutela della stessa amministrazione – si chiede un’immediata chiarificazione sul punto.

Ci chiediamo ancora il perché questa delibera sia arrivata proprio adesso e quali siano o siano state le circostanze che la giustificherebbero. Forse un terzo mandato in arrivo e la paura di perdere le prossime elezioni? È per questo che la gente non dovrebbe far troppo rumore?

Questa sarebbe la dimostrazione più evidente della debolezza di questa amministrazione, arrivata ormai ai minimi storici in punto di credibilità e di consensi.

Riteniamo altresì assai normale e prevedibile, in un’epoca in cui la politica viene fatta più sui social che nei luoghi ad essa preposti, che i cittadini si indignino e facciano esternazioni anche colorite con “post” talvolta anche molto duri. Del resto, è lo stesso Sindaco che – in modo del tutto irrispettoso – ha più volte deriso e provocato pubblicamene cittadini ed ex amministratori locali che gli sottoponevano legittime questioni relative all’amministrazione del territorio. Dunque, cosa si aspettava?

Auspichiamo che l’amministrazione faccia presto un passo indietro e non persegua nell’intento o che quantomeno lo chiarisca, per poi passare celermente ad occuparsi delle vere priorità per Orbetello!

Viva la democrazia ed il pluralismo, viva la libertà di pensiero, viva la Costituzione italiana!»