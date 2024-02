Delibera sulla limitazione della libertà di critica, Sinistra italiana Costa D'Argento preoccupata

Orbetello: «Sinistra Italiana - si legge nella nota - esprime preoccupazione ed un parere negativo per la delibera approvata dalla giunta comunale di Orbetello con la quale si vorrebbe limitare il ruolo di critica dell’opposizione e dei cittadini, dimostrando grande nervosismo e debolezza. Probabilmente il sindaco Casamenti è ben conscio del fallimento del suo operato, d’altra parte, è sotto gli occhi di tutti, che non ha risolto nessuno dei problemi atavici di Orbetello ma anzi il suo immobilismo e delle sue giunte hanno addirittura peggiorato la situazione: dalla Sitoco alla Laguna, per passare ai Pescatori le problematiche sono sempre più grandi ed esplosive e Casamenti perde tempo a confezionare delibere inutili solo nel tentativo di non parlare dei problemi veri e di far paura a qualcuno. Del resto a destra quando si amministra male le critiche non si sopportano e quindi si prova a fare la voce grossa. Al sindaco Casamenti e alla sua maggioranza, dove sono presenti due segretari provinciali di partito, facciamo un appello: tornate indietro: se vi sentite offesi da qualcuno agite come prevede la legge difendendovi personalmente, perché vi ricordiamo che il Comune è di tutti i cittadini».