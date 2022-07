Delegazione del Vietnam in Regione

Marras: “Intensificare la collaborazione”

Firenze: Intensificare la cooperazione economica, commerciale e turistica, ampliare le relazioni culturali a partire dall’Università e dalla ricerca, creare occasioni di scambio e opportunità per le imprese che vogliono investire, sia in Toscana che in Vietnam. Questi gli aspetti emersi nel corso dell’incontro, a Palazzo Strozzi Sacrati, fra Regione Toscana, Confindustria Toscana e la delegazione vietnamita guidata dall’ambasciatore Duong Hai Hung e composta dal ministro Nguyen Duc Thanh e dal consigliere Dang Thi Phuong Thao.

A fare gli onori di casa l’assessore all'economia e turismo Leonardo Marras, mentre Confindustria Toscana era presente con il suo presidente Maurizio Bigazzi e il coordinatore Gabriele Baccetti. Presenti anche Patrizia Pacini e Francesca Posarelli rispettivamente presidente e vice presidente dell’Unione industriali di Pisa e Roberto Rizzo della Camera di commercio italiana in Vietnam.





“Raccogliamo molto volentieri l’invito delle delegazione vietnamita ad intensificare i rapporti di collaborazione con la Toscana – ha detto l’assessore Marras - quello vietnamita è un mercato dinamico, al quale la Toscana come il resto del Paese guarda con estremo interesse. Per questo daremo il nostro contributo, come Regione Toscana, in vista del rinnovo dell’accordo di collaborazione fra Italia e Vietnam, consapevoli che vi sono settori della nostra economia come la moda, il tessile, l’automotive dove i rapporti sono già molto stretti e dove vi sono margini di ulteriore crescita”.

Fra le proposte della delegazione vietnamita raccolte con favore dalla Regione anche quella di rafforzare il legame con le Università toscane, mentre ci si prepara anche a ricevere la visita, a settembre, di trenta imprese vietnamite che faranno tappa anche in Toscana.

“E’ fondamentale incrementare i rapporti di interscambio commerciale – ha sottolineato il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi - il Vietnam è un grande paese in forte crescita e può essere una opportunità per molti settori industriali toscani, e ancora di più oggi che molte imprese sono impegnate ad ampliare i propri mercati. A partire dai prossimi mesi, quindi, come Confindustria Toscana, lavoreremo per sviluppare forme di collaborazione, anche attraverso iniziative congiunte”.

Nel corso dell'incontro è stato ricordato che, nel 2020, è stato firmato a livello europeo l'EVFTA (EU Vietnam Free Trade Agreement), l'accordo di libero scambio più ambizioso firmato dall'Unione europea con un paese emergente, che apre grandi opportunità anche alle nostre imprese.