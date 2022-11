Attualità “Degustando la Toscana” approda in Maremma 21 novembre 2022

Redazione Venerdì 25 novembre ore 13.00 all'Agriturismo Il Duchesco di Alberese Grosseto: Il progetto Degustando la Toscana fa tappa a Grosseto il prossimo 25 novembre presso l’agriturismo Il Duchesco. Promosso da Cia Agricoltori Italiani Toscana, l’iniziativa, organizzata da Cia-Grosseto, ha lo scopo di promuovere le produzioni agricole di qualità, Dop e Igp, prodotti Stg (specialità tradizionale garantita), Pat (prodotti agricoli tradizionali), prodotti della montagna, le produzioni da agricoltura integrata e il bio della nostra regione. A livello territoriale lo scopo è di valorizzare le singole filiere agro-alimentari locali, attraverso azioni dimostrative e informative, facendo perno sulla multifunzionalità che il sistema agricolo è in grado di esprimere. Oltre a promuove i Pat l’occasione sarà quella di creare un momento di confronto sulle prospettive del settore e fare un’analisi sulle problematiche che ostacolano la sostenibilità delle produzioni genuine e di qualità della nostra terra. Seguici





