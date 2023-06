Definite le fasi finali della Coppa Mini Passalacqua

Grosseto: Definite le finali della coppa mini Passalacqua riservata alla categoria Giovanissimi misti in svolgimento sul sintetico di via Australia.

Queste le sfide di sabato 24 giugno: 3°/4° posto Follonicagavorrano – Roselle 2009 (ore 19,15); 1°/2° posto Invictasauro 2009 – Grosseto (ore 21,15).



Le semifinali

Follonicagavorrano – Invictasauro 2009 0-0 (3-5 d.c.r.)

FOLLONICAGAVORRANO: Bisceglia, T. Riva, Ginanneschi (28' st Spadi), Cascioli, Guarini, Arca (10' st Franchellucci), M. Riva, Grosso, Nardo, Loisi (17' st Esposito), Prisco. A disposizione: Alfonsi, Baldanzi, Presta, Rocchi, Berti, Parenti. Allenatore: Daniele Pagliarini.





INVICTASAURO 2009: Kopshti, Toni, Granci, Rotelli, Marrone, Maffuccini, Fusini, Totino, Angelini, Galbiati, Cinelli (17' st Turco). A disposizione: Bartoletti, D'Andria, Esposito, Gargiulo, Saloni, Santi, Tiberi, Samperi. Allenatore: Cristiano Papini.





ARBITRO: Alessandro Maretti; 1° assistente Riccardo Scavuzzo, 2° assistente Mario Temperini.

NOTE: ammonito Maffuccini. Calci d'angolo 7-0. Recupero: 0' + 3'. Prima dell'incontro sono stati premiati i tecnici Daniele Pagliarini (Follonicagavorrano) e Cristiano Papini (Invictasauro).

Sono occorsi i tiri dal dischetto per eleggere la prima finalista del torneo. Nei tempi regolamentari, terminati a reti bianche, le due formazioni non si sono risparmiate dando vita ad un incontro sempre vivace e produttivo. Molte le occasioni da reti create e sciupate, diverse le azioni geometricamente apprezzabili. Vincono quelli più piccoli dell'Invictasauro apparsi più freddi dagli undici metri. La successione dei rigori: Angelini rete, Cascioli rete, Galbiati rete, Nardo rete, Totino rete, Prisco rete, Turco rete, Spadi fallito, Rotelli rete.





Roselle 2009 – Grosseto 1-2 (0-1)

ROSELLE 2009: Bacci (1' st Borscia), Barontini (21' st Benocci), Morra (27' st Ferrante), Priore, Mulinacci, Lenzi, Scarabelli (19' st Marchi), Caridi, Visalli (8' st Balocchi), Biliotti (25' st Tosi), Alviti (31' st Sabbatini). A disposizione: Sartoni. Allenatore: Maurizio Leone.





GROSSETO: Cazacu, Niccolini (1' st Frediani), Fiore, Roggiapane, Napolitano, Mussio, Margiacchi (31' st Pascolini), Vongher, Gigli (25' st Loreti), Berardoni (26' st Falciani), Betti. A disposizione: Niccolini, Del Chiaro, Agresti, Limosani, Rossi. Allenatore: Michele De Masi.





ARBITRO: Riccardo Tobaldo; 1° assistente Danilo Bartalini, 2° assistente Salvatore Sbordone.

RETI: 3' Roggiapane; 17' st Gigli, 37' st Priore (rig.).

NOTE: ammonito Fiore. Calci d'angolo 2-3. Recupero: 0' + 5'. Prima dell'incontro sono stati premiati i tecnici Maurizio Leone (Roselle 2009) e Michele De Masi (Grosseto).

I biancorossi di De Masi si prendono la finalissima al termine della sfida col Roselle 2009 (1-2). Una vittoria limpida quanto lottata contro un avversario sempre in grado di opporre una buona resistenza nonostante la più giovane età. Le basi del successo sono state un pressing lineare, una migliore consistenza tecnica unita alla freddezza sotto porta. Apre le marcature Marco Roggiapane autore, dopo soli 3', di una apprezzabile fuga sulla sinistra coronata dalla conclusione su cui Cazacu non ha potuto opporsi, 0-1. Si apre una fase di azioni alternate dove le difese si oppongono a i vari tentativi di attacco con il Grosseto a tenere palla e il Roselle a provare il contropiede.

Ripresa. Non muta lo scenario tattico, il Roselle ha difficoltà nell'aggirare la pressione alta dei biancorossi, i quali al 17' raddoppiano con il colpo di testa di Gigli su azione di angolo. I gialli provano a tessere manovre per trovare spazi e profondità. Proprio su una di queste, è il secondo minuto di recupero (37'), conquistano un calcio di rigore trasformato da Priore, 1-2. Nel poco tempo che rimane il Grosseto non concede più nulla.