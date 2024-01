Debutto spumeggiante in serie B per il Cp Tosco Service a Camaiore

Grosseto: Con uno strepitoso secondo tempo, il Circolo Pattinatori Tosco Service espugna la pista della Rotellistica Camaiore nella gara d’esordio del campionato di serie B con il punteggio finale di 8-4. I versiliesi hanno iniziato facendosi parare una punizione di prima da Irace e andando in vantaggio con Tirinnanzi. Il Grosseto, dopo aver fallito un tiro diretto con Faelli, è pervenuto al pareggio con un rigore di capitan Nerozzi. Il quintetto di casa ha messo nuovamente la testa avanti con Antonelli, che ha fissato il 2-1 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa però la Tosco Service ha cambiato marcia e nel giro di otto minuti ha firmato una tripletta che ha fatto girare il match della sua parte. Il 5-2 di Giabbani (il miglior realizzatore con tre reti) ha di fatto chiuso l’incontro al 14’. Nelle battute finali c’è stato anche il primo splendido gol del veterano Riccardo Salvadori (classe 1979), chiamato da Bellan per far fronte alle assenze di Montomoli e Casini; la sua presenza per 5’ ha dato equilibrio al gruppo. Prima dello scadere, Faelli ha invece realizzato la doppietta personale. Un esordio vincente e convincente insomma per i biancorossi, nessuno escluso, che avrebbero potuto anche chiudere con un margine più ampio.



Nell’altro incontro della prima giornata: Blue Factor Castiglione- Viareggio Hockey 4-2. Chiuderà il programma Cgc Viareggio-Prato il 16 gennaio.

Rotellistica Camaiore-Tosco Service Grosseto 4-8

ROTELLISTICA CAMAIORE: Limena, Iacopi; Antonelli, Riccardo Bellè, Farioli, Giorgi, Casini, Dal Porto, Daniele Bellè, Tirinnanzi. Allenatore Francesco Limena.

TOSCO SERVICE GROSSETO: Irace, Bruni; Giusti, Emanuele Perfetti, Giabbani, Faelli, Salvadori, Nerozzi, Burroni, Bianchi. Allenatore Fabio Bellan.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 4’54 Tirinnanzi, 11’48 Nerozzi (rig.), 17’09 Antonelli; nel s.t. 2’03 Giabbani, 5’28 Perfetti, 8’08 Faelli, 13’15 Giabbani, 14’31 Antonelli, 15’54 Salvadori, 19’58 Farioli, 20’08 Giabbani, 22’15 Faelli.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Antonelli, Daniele Bellè, Nerozzi.