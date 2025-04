Debutto per Rodriguez e Prins: gara uno al San Marino

I biancorossi del manager Vecchi non riescono a imporsi allo Jannella

Grosseto: Gara uno si chiude sul risultato di 7-1 per il San Marino. I biancorossi del manager Enrico Vecchi non riescono a bissare il successo dello scorso weekend contro il Bbc Grosseto allo stadio Jannella. Da segnalare il debutto stagionale sul monte di lancio di Brailin Rodriguez Jimenez e di Scott Michael Thomas Prins e il punto siglato al primo inning da Sellaroli, grazie a una valida di Antonia.

Gara due si giocherà lunedì 21 aprile, alle ore 16, allo stadio La Ciarulla Serravalle di San Marino.

Successione punti

San Marino: 300 102 001

Big Mat Bsc Grosseto: 100 000 000

Battitori

San Marino: Batista De Jesus 9 (1/3), Angulo Gamez 4 (2/4), Proctor 2 (3/5), Diaz 3 (1/5), Celli 8 (1/3), Pieternella Vargas 7 (1/5), Marlin 6 (0/4), Servidei 5 (2/3), Di Raffaele DH (0/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (2/4), Aloma Herrera 6 (1/4), McIlwain 8 (0/3), Antonia 5 (2/4), Isenia 9 (0/3), Ambrosino DH (0/3), Lopez 2 (0/3), Giordani 7 (1/4), Luciani 3 (0/3).

Lanciatori

San Marino: Lage Siso (W, 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 10 SO), Leal (2.2 IP, 2 H, 5 SO), Mendez Matos (1.1 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Rodriguez Jimenez (L, 4.0 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 SO), Prins (3.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1BB, 6 SO), Artitzu (1.0 IP, 1 SO), Isenia (1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 SO).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Alberto Germano

Arbitro 3B: Roger Zorzenon





Foto di Noemy Lettieri