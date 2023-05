Debutto del Girone C al Passalacqua. Calcio spettacolo con l'Atletico Maremma

Grosseto: Grande calcio alla ripresa della 48° Coppa Passalacqua in corso di svolgimento al “Frida Bottinelli Brogelli” con il debutto del girone C, che ha visto di fronte Atletico Maremma e Venturina, un confronto che ha messa in vetrina un calcio giovanile ad alto livello spettacolo per la gioia del pubblico.



Gioco spumeggiante è quanto è riuscito ad esprimere soprattutto l'Atletico Maremma (ex Albinia) sceso in campo con una formazione che presentava ben otto calciatori del 2006, ma anche il Venturina con una formazione molto giovane con calciatori del 2006 e 2007.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad un grande spettacolo e nel contempo mettendo in mostra, un grande gioco spumeggiante questo grazie soprattutto all'Atletico Maremma. Un calcio a tutto campo con delle trame spettacolari, una vera e propria piacevole sorpresa mettendo in mostra anche dei singoli atleti, uno dei quali Bertocchi veramente incontenibile, mentre il Venturina dal canto suo cercava di reagire con un suo gioco ma sistematicamente veniva anticipato dall'Atletico Maremma con delle ripartenze significative che sfioravano il gol.

La squadra di Fabio Bisacco dopo le relative schermaglie iniziali faceva sul serio e con Sili al 13' sfiorava il gol, imitato poco dopo dal guizzante Bertocchi.

La pressione dell'Atletico Maremma si faceva sempre più costante e al 21' passavano in vantaggio con Bertocchi al termine di un'azione ficcante in area e con una giravolta andava a segno.

Gioco maschio ma non cattivo tra le due formazioni, con i maremmani sempre più in contenibili con il solito Bertocchi al 29' che sfiorava il raddoppio, al termine di una spettacolare azione volante , poi prima del riposo era Vettori h cercare il gol.

Il Venturina operava ben quattro sostituzioni alla ricerca del pareggio con l'Atletico Maremma che “rallentava” ma era Pennacchi al 13' ha fallire, i biancocelesti cercavano in tutti i modi la via della rete. I maremmani riprendevano ad attaccare, ma era il Venturina ha rendersi pericoloso, sfiorando a più riprese il pareggio senza successo. Si metteva in luce il portiere Uccelletti autore di alcuni interventi prodigiosi che negavano ai biancocelesti la gioia del gol, nonostante altre pregevoli occasioni, senza fortuna.

L'Atletico Maremma, lieta sorpresa in positivo del primo impegno del girone C, chiudeva con un successo di misura ma che gli stà molto stretto e incamera tre punti importanti. Il Venturina dal canto suo è venuto fuori nella ripresa grazie alla piccola flessione dei maremmani, senza però centrare il pareggio, buttate al vento troppe occasioni, questo l'unico rammarico.

Un grande Atletico Maremma, da tenere presente, per il futuro , una squadra molto giovane e ben preparata. Il Venturina ci ha provato ma troppe occasioni buttate al vento.

La Coppa Passalacqua torna in campo giovedì 11 con la seconda partita del girone C, Scarlino – Alberese, inizio ore 21:15.

Atletico Maremma – Venturina 1-0 (1-0)

ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Filiè (43' st Parnisari), Solimeno (24' st Ferrante), Rispoli (39' st Angeli), Talenti, Lunghi, Bertocchi (17' st Pennacchi), Sabatini, Fusini, Vettori, Sarzilla (20' st Bonucci). A disposizione: Galeazzi, Fulda, Alfano. Allenatore: Fabio Bisacco.





VENTURINA: Pallini, Canessa, Tassi (1' st Rincon), Pontilunghi, Calò, Acquafresca (1' st Bellini), Miele (28' st Sovran), Romagnoli, Taddei, Makarov (12' st Cozzolino), Sili (1' st Di Dato). A disposizione: Donati, Lolini. Allenatore: Dario Giacomini.





ARBITRO: Andrea Cava; 1° assistente Marco Temperini, 2° assistente Simone Paparozzi.

RETE: 18' Bertocchi.

NOTE: ammoniti Sabatini, Pontilunghi. Calci d'angolo 2 – 5. Recupero: 2' + 5.

(foto Giacomo Aprili)