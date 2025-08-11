Davide Nunziante porta le sue opere inedite alla Galleria Orler di Orbetello

Inaugurazione sabato 16 agosto, ore 19:00, con aperitivo e incontro con l’artista.. La mostra sarà visitabile fino al 24 agosto.

Orbetello: La Galleria Orler di Orbetello, in Corso Italia 35, apre le sue porte a uno degli appuntamenti più attesi della stagione artistica: Davide Nunziante, pittore contemporaneo tra i più originali e riconoscibili della scena italiana, presenta una personale di sole opere inedite.

L’inaugurazione si terrà sabato 16 agosto alle 19:00, con un aperitivo alla presenza dell’artista. Un’occasione preziosa per incontrare Nunziante, ascoltare dal vivo il racconto della sua ricerca e immergersi nella sua pittura, in cui la realtà si fonde con l’immaginazione.

Nato a Giaveno nel 1979, Nunziante ha costruito un linguaggio pittorico unico, capace di fondere la lezione della pittura metafisica con suggestioni musicali, simboliche e autobiografiche. Fin dagli esordi, nel 2003, ha indagato il rapporto tra memoria e immagine, passando dalla serie degli Omaggi al “quadro nel quadro” fino alla creazione, nel 2004, del grande fiammifero: figura-simbolo che attraversa mondi onirici e paesaggi reali, metafora dell’essere umano sospeso tra passato e futuro.

Negli anni, la sua ricerca si è aperta a nuove forme e soggetti, come nella serie Icons del 2020, in cui chitarre leggendarie – Fender Stratocaster, Telecaster, Gibson Les Paul – diventano ritratti della passione e della bellezza imperfetta. Nei lavori più recenti, strumenti e fiammiferi abitano scenari naturali – mari profondi, montagne, orizzonti aperti – evocando valori universali come la libertà, la ricerca interiore e il rispetto per la natura.

La mostra, visitabile fino al 24 agosto, riunisce lavori mai esposti prima, offrendo un percorso che attraversa simboli, atmosfere e narrazioni tipiche del suo linguaggio pittorico.

Un evento che unisce arte, incontro e convivialità, nel cuore di Orbetello, destinato a lasciare un segno nella stagione culturale estiva.



