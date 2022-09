Davide Catalano, la "stellina" nostrana del Triathlon convocato per Bilbao

Grosseto: Prendono il via questo week end con la cerimonia di apertura gli Europe Triathlon Championships di Bilbao-Bizkaia, in Spagna, ai quali l’Italia sarà presente con una rappresentanza particolarmente agguerrita. Sono sette i convocati della gara maschile scelti dallo staff della nazionale e tra loro spicca il nome di Davide Catalano, il gioiello del vivaio di SBR3, team grossetano che forma i triathleti di domani, ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Davide sfiderà i piú forti atleti europei nella gara che assegnerà il titolo continentale del cross triathlon (triathlon in MTB) ed arriva all'appuntamento al top della forma, dopo un anno di allenamenti con i compagni sotto la guida del tecnico Martino Colosi, membro stabile dello staff azzurro. Davide ha recentemente ottenuto l’argento ai Campionati Italiani di Triathlon Cross nella sua categoria ed un’ottima sesta piazza in quello di Triathlon su strada che lo accredita come uno dei piú forti atleti italiani della categoria. Ora deve spiccare il volo anche a livello internazionale e l'occasione é quelle da non perdere.



Di sicuro una spinta enorme per il movimento che affronta anche la stagione di ciclismo su strada FCI con ottimi risultati e che si prepara alla due giorni organizzativa del 24 e 25 Settembre in cui per il Comune di Grosseto a Marina proporrà la collaudata due giorni di gare di Triathlon nazionale. La società maremmana, grazie ai main sponsor Spirulina Becagli, RiESCo, Antiflamme e Conad ed Estra (events partner) sta costruendo la promozione 2023 aperta a tutti coloro che, dai 5 ai 18 anni, vogliono avvicinarsi al mondo del ciclismo o del triathlon, per gareggiare o solo per stare in salute allenandosi.

Sono già cominciate le prove gratuite in piscina e velodromo (per info sbr3triathlon@gmail.com).