Davanti Artemare Club la nave da crociera dell'inchino a Capri

Porto Santo Stefano: Sì, la nave da crociera di domenica 4 maggio che ha sostato tutto il giorno nel mare davanti Artemare Club a Porto Santo Stefano pare la stessa riportata da quasi tutti i media dello scandaloso inchino vicino ai Faraglioni di Capri il giorno prima, nave da crociera di ultima generazione a propulsione ibrida, la Silver Ray classe Nova, con un anno di vita, lunga quasi il Titanic e larga un metro di più. Il comandante Daniele Busetto invita le autorità locali di limitare al minimo l’arrivo di questi Giganti del mare nei piccoli porti del Promontorio e quella marittime locale a mantenere il più possibile le navi da crociera lontane dalle coste dell'Argentario, per preservare il suo delicato sistema ecomarino, per l'inquinamento dell'aria dei centri abitati e per evitare una seconda tragedia Costa Concordia! Nella foto piccola come appariva vicina al centro abitato la Silver Ray da un balcone di Porto Santo Stefano.