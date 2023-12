Dati Sole24ore, Termine (Pd): Vivarelli non dia mandato ai suoi "valvassini" di fare difensori

"Vivarelli non dia mandato ai suoi "valvassini" di fare i difensori del nulla, si alzi lo sguardo per il territorio"



Grosseto: “La classifica del sole24ore sulla qualità della vita, che pone la provincia di Grosseto agli ultimi posti della graduatoria delle province italiane, e il conseguente dibattito che si è sviluppato attorno ai dati, sta rendendo particolarmente nervoso il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Evidentemente perché è inconfutabile che sulla classifica pesi il ruolo della città capoluogo. – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico – I problemi ci sono e vanno affrontati con serietà. Invece Vivarelli Colonna cerca da un lato di minimizzare o di negare e dall’altro di allontanare l’attenzione dalle sue responsabilità di primo cittadino attaccando chi la pensa diversamente da lui.”

“I cittadini sono stanchi di questo teatrino – prosegue Giacomo Termine -e chiedono risposte meno superficiali di quella di chi invoca l’esercito in città. È evidente che ci siano delle criticità strutturali diffuse, legate al calo della ricchezza, al lavoro e perché no anche alla sicurezza, ma non è certo con le soluzioni muscolari della propaganda di destra che si risolvono i problemi. Vivarelli non dia mandato ai suoi 'valvassini' di fare i difensori del nulla e inizi a fare qualcosa di utile, accettando anche l'invito del presidente Limatola a lavorare insieme agli altri sindaci per affrontare i problemi in modo globale e per restituire al capoluogo il suo ruolo di traino dell’intero territorio provinciale invece di farne il peso che l'affossa."