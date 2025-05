Dalla regione Darsena Europa, Giani e Baccelli: “Opera fondamentale per lo sviluppo di Livorno e Toscana” 13 maggio 2025

Marco Ceccarini

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto alla posa della prima pietra per la realizzazione delle opere a mare della darsena Europa; era presente anche l’assessore regionale Stefano Baccelli con delega alle Infrastrutture Livorno: “È un’opera statale ma ci mettiamo volentieri dei nostri fondi perché quest’opera significa lo sviluppo di Livorno e della Toscana. La navigazione sta ritornando ad essere una delle modalità più importanti di interscambio nel mondo. Livorno con questa opera entra nel novero dei grandi porti internazionali. Il pescaggio, da dodici metri e mezzo, arriverà a venti metri. Come Toscana sentiamo l’orgoglio del taglio del nastro di una delle opere che segneranno i prossimi decenni”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo quest’oggi, lunedì 12 maggio, alla posa della prima pietra per la realizzazione delle opere a mare della darsena Europa, il grande ampliamento del porto di Livorno finalizzato all’incremento del traffico merci. Quella che è stata inaugurata oggi è la consegna dei lavori a mare, ossia delle opere marittime di difesa relative all’ampliamento del porto di Livorno, cioè la realizzazione di un molo foraneo di 4 chilometri 400 metri che sarà accompagnato da altri 3 chilometri di moli interni per contenere gli escavi della nuova darsena. A circa 550 milioni di euro ammonta, in questo momento, il quadro economico di risorse pubbliche. I cinque anni di lavori previsti si potranno ridurre a quattro e mezzo perché il gruppo di imprese incaricato ha anticipato di sei mesi la chiusura lavori. Il raggruppamento di imprese è composto da Sidra, Fincantieri Opere Marittime, Sales e Fincosit. “Non è retorica, oggi è davvero un momento storico. Siamo qui a celebrare l’avvio di un’opera utile non solo a un grande sviluppo economico, ma anche ambientalmente sostenibile. Vi è adesso la necessità di valorizzare appieno le infrastrutture ferroviarie di supporto per il trasporto merci. Il governo Meloni deve rifinanziare il bypass di Pisa per Vada, via Collesalvetti, che il governo Draghi aveva finanziato con circa 300 milioni di euro”, ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli. Il commissario straordinario dell’opera e presidente uscente dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri, ha invece affermato: “Con quest’opera Livorno potrà accogliere le grandi navi provenienti dai mercati del Sud-est asiatico e intercettare nuovi flussi di traffici internazionali. Essa farà fare il salto di qualità non solo al porto di Livorno ma anche al sistema portuale italiano”. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha evidenziato: “Livorno con questa opera sarà capace di attirare nuovi mercati mondiali. La darsena Europa avrà un ritorno economico ma anche occupazionale per la città". Alla cerimonia erano presenti anche la vice commissaria dell’opera, Roberta Macii, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, l’assessore comunale di Pisa, Massimo Dringoli, il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, altri rappresentanti delle istituzioni regionali e della zona di Livorno e Pisa. Seguici



