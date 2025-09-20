Darkside Maremma: il programma di oggi

Grosseto: Seconda giornata per il Darkside Maremma al Molino HUB, spazio rigenerato a cura di CLAN in collaborazione con Istituzione Le Mura. L’iniziativa che vuole rendere omaggio a Umberto Lenzi e al cinema di genere, nasce da Chiasso Cult insieme a Mediateca Digitale della Maremma, Kansassiti, CLAN, Storie di cinema e Tuttology podcast.

Domani, sabato 20 settembre, si inizia alle 18 con Tania Bizzarro, madrina del Festival di cinema Horror “Vespertilio Awards” e Youtuber del canale “Ore di Orrore”, che con Paolo Spagnuolo parlerà di cinema di genere italiano, dei suoi autori più famosi e dei film che ancora oggi appassionano intere generazioni.

Alle 21 inizia La lunga notte dei corti, una selezione dei migliori cortometraggi italiani horror e thriller, selezionati dal “Fipili Horror Fest”, uno dei festival cinematografici sul tema più longevi d’Italia, e dal “Vespertilio Awards”. In totale saranno quindici le opere brevi proposte: Acufene di Davide Cipolat, Dagon di Paolo Gaudio, Il tristo mietitore di Daniele Ciprì, Inri di Alessio Nencioni, Juggernaut di Daniele e Emanuele Ricci, La confessione di Mirko Ceravolo, L'isola dei resuscitati morti di Domenico Montixi, Marcello di Maurizio Lombardi, L'armadio di Matteo Macaluso. Mille scudi di Serena Corvaglia, Restare umani di Francesco Foletto, Selfie di Giulio Manicardi, Stay di Luca Canali, Ad meata di Carlo Settembrini, Animali senza Dio di Lorenzo Gonnelli, questi ultimi due di giovani autori grossetani.

L'ingresso al MOLINO HUB è gratuito, con tessera di Clan o Kansassiti che si può fare direttamente all’ingresso (5€).

Chi volesse rimanere all’apericena, alle 20:00, dopo gli incontri e prima delle proiezioni, è invitato a prenotarsi alla mail: chiasso.cult@gmail.com



