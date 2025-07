Dario Viti dal gruppo “Riva del Sole libera” invita a partecipare al prossimo Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: «Ho creato questo gruppo Facebook "Riva del Sole libera" assieme ad altre tre persone - scrive Dario Viti ex sindaco di Castiglione della Pescaia - perché da circa due anni ho constatato la lenta morte turistica sociale ed originaria di Riva del Sole, a causa di una Direzione incomprensibile, approfittando del periodo Covid, che ha cominciato a cambiare radicalmente la vita sociale e turistica del villaggio. Personalmente o tramite guardie giurate allontanava le persone, ha interdetto i parcheggi, sono stati installati cartelli di divieto di accesso arrivando di fatto ad una cattedrale nel deserto.

Abbiamo intrapreso una battaglia di protesta su Facebook e sui mas media locali. Il primo risultato dopo circa un anno, grazie ad una svolta decisiva dal Comune, è stato la riapertura del viale a mare.

Adesso è iscritto al punto 10 del prossimo Consiglio Comunale del 31 luglio il seguente argomento: “ATTUAZIONE INDIRIZZO POLITICO IN MERITO ALLE STRATEGIE PRESENTI E FUTURE DELL’AREA DENOMINATA RIVA DEL SOLE, ESPRESSO CON DELIBERA C.C. N. 59 DEL 31.07.2023”, con il quale si preannunciano importanti novità riguardanti gli accessi ed i parcheggi di Riva del Sole.

Sarebbe importante partecipare numerosi al Consiglio comunale, convocato per le ore 8.15 del 31 luglio 2025 presso la sala in Via C. Battisti del Capoluogo».