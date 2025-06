Danza grande protagonista in piazza: a Orbetello inizia “Laguna in festival”

Orbetello: Al via “Laguna in festival”: il 13 e il 14 giugno 2025 la danza è protagonista in piazza Giovanni Paolo II, nel centro storico di Orbetello a partire dalle 21, con il primo dei tre appuntamenti organizzati dal Comune di Orbetello, con la fondamentale collaborazione delle scuole di danza del territorio e della Pro Loco Lagunare.

«Domani e dopodomani, 13 e 14 giugno 2025 – dice il consigliere delegato allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia - ci sarà il primo di tre eventi che condividono sport, arte e cultura in un connubio perfetto. Una location speciale che quest’anno sarà piazza Giovanni Paolo II, ed è in questo splendido scenario e con un palco imponente, che si esibiranno le atlete della ASD Costa D'Argento Danza dirette da Patrizia Porti. Questa amministrazione in collaborazione con la Pro Loco Lagunare Orbetello, ha fortemente voluto questi eventi e li ha sostenuti con un impegno importante. E’ stata una bella collaborazione fra uffici, associazioni e Pro Loco Lagunare che ci ha permesso di realizzare questi che, sono certo, saranno eventi unici e di livello».





Si prosegue il 20 e il 21 giugno con il Centro Studi Danza Orbetello di Martina Bernabini che presenta, ancora nella splendida cornice di piazza Giovanni Paolo II alle 21, lo spettacolo “Una Fiaba senza, tempo: un amore oltre le apparenze” per chiudere il 29 giugno, nella stessa location a partire dalle 20.30, con il Galà della Costa d'Argento promosso dalla Deborah Fitness Club, che prevede ginnastica artistica a corpo libero, danza moderna, contemporanea e molto altro ed è aperto anche ad atleti diversamente abili: «Come Pro Loco Lagunare – spiega il presidente Lorenzo Scateni – siamo molto felici di aver partecipato alla realizzazione di questo primo festival. Ci stiamo impegnando, infatti, a sostenere sempre più attività che spaziano dal teatro, passando per l'arte fino allo sport, come in questo caso, agendo secondo il nostro faro: il principio della più ampia collaborazione tra realtà associative del territorio. Ringrazio le scuole di danza e di teatro per averci coinvolto nell'organizzazione. La Pro loco è patrimonio di tutti e ci impegniamo per promuovere tutte le attività che fanno bene al nostro territorio».

«Non può mancare - aggiunge il presidente – un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale per il supporto fornito anche in questa occasione e con cui stiamo collaborando alla finalizzazione della stesura del calendario degli eventi estivi, ormai in dirittura di arrivo. Proprio in questi giorni si sono susseguiti diversi incontri con l'assessore Ottali per chiudere il programma che, a breve, sarà reso pubblico».

« “Laguna in festival” - sottolinea in conclusione l'assessore Maddalena Ottali che, tra le altre, detiene le deleghe a cultura e turismo – è un evento nuovo e una grande opportunità per mostrare a cittadini e turisti i nostri talenti, spaziando dalla danza, alla ginnastica artistica, passando per il canto, in una cornice suggestiva come quella di piazza Giovanni Paolo II. Ringraziamo la Pro Loco per aver accettato la sfida di collaborare all'organizzazione e tutte le associazioni coinvolte per aver messo a disposizione le loro risorse migliori e per averci permesso di portare nel centro storico un calendario di spettacoli di grande qualità artistica e culturale, oltre che sportiva».

Tutti gli eventi sono in piazza Giovanni Paolo II, nel centro storico di Orbetello, e a ingresso gratuito.