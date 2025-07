Danza, arte e natura si incontrano al Parco della Maremma

Domenica 3 agosto con ritrovo alle 18.00 presso il Centro Visite di Alberese

Alberese: Con “Respiri di Bellezza” la Compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva arricchisce la tradizionale passeggiata sull'A6

Il respiro di due amanti sospesi nel tempo. Un incontro di anime - scandito da partiture barocche - che semplicemente accade imprevisto, in un luogo incontaminato: il Parco della Maremma ad Alberese.

Domenica 3 agosto la Compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva sarà protagonista dello “Speciale Notturno al Faunistico” con una versione inedita e site-specific di “Respiri di Bellezza”

Luciano Nuzzolese e Valentina Foschi danzeranno sulle coreografie di Francesca Selva immersi in un palcoscenico naturale fatto di querce da sughero, un fitto sottobosco e altri arbusti mediterranei, facendo dialogare in armonia, danza, arte e natura.

La Compagnia residente presso le Istituzioni Le Mura di Grosseto arricchirà così la tradizionale passeggiata sull'A6 con ritrovo alle 18.00 presso il Centro Visite di Alberese per chi vorrà partecipare e godere anche della presenza e della competenza di una guida esperta che accompagnerà i visitatori alla scoperta del luogo.

“Abbiamo raccolto la sfida di adattare e modellare le performance estemporanee della nostra produzione più richiesta nel 2025 – “Respiri di Bellezza” - ad un luogo di grande fascino quale il Parco della Maremma. Il fascino e la bellezza dell’itinerario faunistico hanno il lavoro di Francesca. In questo esperimento, la danza si mette al servizio della natura incontaminata con la quale i corpi dei danzatori entrano in contatto profondo - ha dichiarato Marcello Valassina direttore artistico di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva – il respiro dei due innamorati si sincronizza con il respiro della terra e diventa il suo battito per restituisci il senso della fragilità e della piccolezza dell’umano di fronte alla grandezza e alla potenza della natura”.

Il percorso, di facile percorrenza, si sviluppa su 2,2 chilometri ed è adatto anche a famiglie con bambini. Si consiglia di portare con sé una torcia. “Respiri di bellezza” è prodotto dal Con.Cor.D.A. (Consorzio coreografi danza d’autore), con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Crf, Istituzione Le Mura, Comune di Grosseto. Biglietti al costo di 10 euro intero e 5 euro ridotto (per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni), prenotazioni a booking@parco-maremma.it