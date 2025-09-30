Danneggiata la bacheca del PCI di Manciano

Daniele Gasperi della Segreteria Provinciale PCI: "Ignavia e miseria d'animo!"

Manciano: «Ciò che è accaduto a Manciano alla bacheca Anpi - dichiara Daniele Gasperi della Segreteria Provinciale PCI -, è un atto che ricalca fedelmente il raccolto della "violenza becera" del seme che viene gettato dalla politica attuale. Ormai siamo abituati a vandalismi e offese gratuite, diventate una prassi di incultura che domina la società. Inutili stupidi si divertono a danneggiare simboli che per loro non rappresentano una storia e la sopravvivenza di un popolo, solamente perché loro stessi sono il nulla, invasati da ideali che producono razzismo».

«Oltre che condannare il gesto della bandiera strappata - continua Gasperi -, crediamo opportuno ribadire che azioni di questo genere alimentano il sentimento di lontananza verso una formazione di civiltà che accetti le differenze e capisca la situazione vissuta in quei territori devastati da una ferocia che, a quanto pare, non si è dissipata con l'obbrobio dell'Olocausto e la vergogna nazifascista. Evidentemente alcuni si divertono a compiere atteggiamenti vergognosi. Il loro devastare oggi, potrà, un giorno, chiedere il conto alla propria coscienza. Ci auguriamo che le telecamere di sorveglianza abbiamo colto il momento della vigliaccheria commessa e si stabilisca che la civiltà è un dovere per rispettare i diritti di chiunque!».



