Danneggiata l’area cani della pineta di Ponente. L’assessore Goti: “Ripristinata in poche ore”

Follonica: Ripristinata in pochi giorni l’area cani della pineta di ponente di Follonica, rimasta danneggiata a causa del comportamento scorretto di alcuni padroni degli amici a quattro zampe che frequentano il servizio: “Erano stati divelti – spiega l’assessore con delega alle Politiche di tutela e cura degli Animali Eleonora Goti - alcuni pali della recinzione, caduti a seguito di buche nel terreno generate proprio dagli animali lasciati liberi di agire senza alcun controllo da parte dei padroni.

Anzi, per la precisione, l’intera porzione di terra risultava malmessa e danneggiata, sempre per lo stesso problema. Purtroppo non è la prima volta che succede e per questo chiediamo a chi ha degli animali di prestare maggiore attenzione, anche per rispetto di coloro che invece tengono conto delle regole e si prendono cura del servizio, lasciandolo pulito e decoroso. Ogni intervento richiede tempo e forze, oltre alle spese, che potrebbero essere impiegati in altre attività”.