Dalla Toscana alla città dei fiori, Iolanda, Stefania ed Erika a Casa Sanremo 2025

Le make up artist cureranno il look delle star insieme a 40 esperti di bellezza. Foto Sanremo2025 licenza creativecommons

Firenze: A Casa Sanremo 2025, nell’area beauty dell’hospitality ufficiale del Festival, saranno le make up artist Iolanda Esposito, Stefania Rossi ed Erika Fulceri a curare, dall’11 al 15 febbraio, insieme ad un team di 40 professionisti dello stile, l’immagine di cantanti, giornalisti, presentatori e artisti.

A Casa Sanremo parteciperanno con un team composto dalle eccellenze del mondo del beauty , dal trucco al parrucco, dall’estetica alla dermopigmentazione, provenienti da ogni parte d’Italia. La squadra sarà guidata dal noto dermopigmentista e professionista dell’estetica di calibro internazionale Toni Belfatto, che, insieme ai due imprenditori Massimo Perini e Angelo Antonazzo, ha organizzato la partecipazione dei professionisti alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana.

La loro missione sarà la bellezza, intesa come qualità e come parte integrante della narrazione di ogni evento, affinché le performance artistiche possano brillare non solo attraverso la voce e la recitazione, ma anche attraverso un’estetica capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno.

“Sono onorata di partecipare a Casa Sanremo. Ascolto, esperienza e buon gusto mi ispireranno nei lavori che realizzerò – così Iolanda Esposito (Foto1), make up artist di Empoli commenta la sua partecipazione all’evento -. La bellezza è semplicità, è essere se stessi ma vestire una situazione adeguata. Adoro la raffinatezza, nei vestiti, nel trucco così come nelle mani. Perché sono i particolari che fanno l’insieme. Spero che questa esperienza mi porti molta fortuna e tanto divertimento”.





Stefania Rossi (foto2), make up artist di San Pierino, in provincia di Firenze: “È un sogno ad occhi aperti – dice – Il mondo dell’arte e dello spettacolo mi ha sempre affascinata, spero che questa opportunità sia un punto di partenza per il mio percorso professionale. Il mio lavoro è una forma d’arte pura, poichè il mio make up non sarà mai uguale a quello di un collega e viceversa ed è questo il bello del nostro mestiere”.





Insieme a loro, Erika Fulceri (foto3), make up artist di Lucca, che aggiunge: “Provo una grandissima emozione, sono onorata di far parte di un team di grandi professionisti. Il bagaglio che riporterò a casa sarà di certo ricco di tante novità e grandi emozioni. Proporrò un trucco naturale, luminoso con tanta espressività nello sguardo, ma soprattutto un make up che sia fedele alla personalità di chi avrò di fronte”.