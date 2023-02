Dalla Svezia al diamante dello Scarpelli: Backstrom primo acquisto del Big Mat Bsc

Grosseto: Il classe 1999, dopo aver ottenuto la tripla corona nella scorsa stagione in serie cadetta, sarà il nuovo ricevitore del Big Mat Bsc Grosseto Miglior battuta, miglior fuoricampista e miglior punti battuti a casa della stagione 2022 in Serie B con la maglia dei Boars. Leonard Backstrom è il nuovo ricevitore e prima base del Big Mat Bsc Grosseto. “Stiamo lavorando per costruire un roster giovane e competitivo – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto -. Dopo la conferma di quasi tutti i giocatori che l’anno scorso hanno compiuto una marcia strepitosa in Serie A, salvo l’approdo di Leonora al San Marino e al ritorno di Flores in America, vogliamo puntellare il team con pedine di altissimo profilo. L’arrivo di Backstrom ne è l’esempio”.

I numeri del classe 1999, premiato con la tripla corona nel 2022, raccontano di un giovane talento che potrà dare un forte contributo ai ragazzi di Stefano Cappuccini: 570 media battuta, 7 fuoricampo e 57 punti battuti a casa. “Dobbiamo perfezionare ancora qualche acquisto – conclude Roberto Piccioli -. L’obiettivo è sempre quello di proseguire nella crescita dei giovani e provare a fare meglio della stagione precedente, consapevoli delle nostre potenzialità e della coesione del roster”.