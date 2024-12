Dalla Spagna a Castiglione della Pescaia con il progetto Erasmus

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia si prepara ad accogliere gli studenti del Colegio Juan Ramón Jiménez di Cieza, che dalla Spagna arrivano in Maremma grazie al progetto Erasmus. Gli otto alunni, accompagnati da due docenti, saranno ospiti per una settimana della Scuola secondaria di Primo grado dell’I.C. O.Orsini.

Saranno giornate intense con un ricco programma di attività ed iniziative che coinvolgeranno le famiglie, la scuola ed il Comune nel far conoscere il territorio con le sue bellezze paesaggistiche, la storia, la cultura e le tradizioni.

«Siamo molto felici - dichiara la sindaca Elena Nappi - di questi continui scambi culturali che la nostra scuola organizza ogni anno perché permettono ai nostri ragazzi di aprire i propri orizzonti verso altre tradizioni, usi e costumi, che una società cosmopolita come quella di oggi non può più permettersi di ignorare. Inoltre, questi progetti regalano al territorio la possibilità di essere conosciuto oltralpe incentivando un turismo alternativo in periodi dell’anno diversi da quello prettamente estivo, per questo mettiamo a disposizione i nostri musei, le nostre maestranze e mezzi così da approfondire la conoscenza delle bellezze che ci circondano e magari essere scelti di nuovo per una vacanza con la famiglia e gli amici».

Gli studenti spagnoli arriveranno a Castiglione della Pescaia domenica 15 dicembre e saranno accolti dalle famiglie ospitanti con un rinfresco di benvenuto organizzato in Parrocchia.

La giornata di lunedì 16 sarà dedicata all'accoglienza dei ragazzi a scuola con un piccolo rinfresco organizzato dalle famiglie in Biblioteca, un evento musicale in Auditorium e balli di gruppo in palestra; per il pranzo è previsto un picnic lungo mare e poi pomeriggio libero con gli alunni italiani per una passeggiata in paese e visita guidata al Castello.

Martedì 17 visita a Siena.

Per la mattina di mercoledì 18 è in programma una passeggiata alla Diaccia Botrona con visita al Museo Casa Rossa Ximenes, il pomeriggio gli studenti visiteranno Montorsaio.

La giornata di giovedì 19 sarà dedicata ai laboratori creativi, a scuola ed in biblioteca: giochi, gare di arte e geografia, la creazione di biglietti natalizi, sassi e maglie da dipingere, origami, progetti di creazione grafica, laboratorio di ceramica, stesura di un diario di bordo. Su proposta dell’amministrazione comunale, gli studenti spagnoli avranno l'opportunità di assistere alla performance teatrale dellla compagnia AnimaScenica "Fogar, la musica del mare" con Irene Paoletti e Pablo Torregiani e allo spettacolo "Metamorfosi di Arlecchino" del Teatro di commedia di Madrid.

Venerdì 20 è in programma la visita al MuVet-museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia.

Sabato 21 partenza per il rientro a casa.