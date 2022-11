Dalla Regione un milione di euro ai Comuni toscani per incrementare la videosorveglia

Firenze: La giunta regionale toscana, su proposta dell’assessore regionale alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, ha approvato la graduatoria dei Comuni che beneficeranno di un totale di 1 milione di euro per incrementare gli strumenti dedicati alla videosorveglianza.



Si tratta di somme che vanno da un minimo di 12.000 ad un massimo di 80.000 euro per ognuna delle 38 amministrazioni locali beneficiarie. Il finanziamento riguarda 4 comuni capoluogo (Livorno, Prato, Pistoia e Grosseto) e nove sulle dieci province della Toscana.

“La Regione Toscana - commentano il presidente Giani e l’assessore Ciuoffo - in questi anni si è impegnata con costanza al fianco dei Comuni per sostenere gli investimenti sulla videosorveglianza e sulla sicurezza. Oltre il 90% degli enti locali hanno ricevuto un contributo regionale nel corso di questi ultimi sei anni. La Toscana dal 2016 al 2022 ha contribuito con ben 6 milioni e settecentomila euro al consolidamento della videosorveglianza. Abbiamo deciso di proseguire su questa strada destinando un ulteriore milione di euro e siamo rimasti sorpresi dalle numerose richieste di finanziamento pervenute".

"Il nostro impegno - concludono - sarà quello di riuscire a trovare una risposta positiva per i tanti Comuni che sono stati ammessi alla graduatoria e che ad oggi non sono finanziati. La sicurezza integrata, attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio e la videosorveglianza, riteniamo siano una risposta efficace per la maggior sicurezza delle nostre città”.

C'è anche Grosseto tra le amministrazioni beneficiate dal finanziamento regionale.