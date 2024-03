Ambiente Dalla Regione un contributo per la tutela dell’area boschiva pinetata di Grosseto 8 marzo 2024

Grosseto: A partire da oggi l'area boschiva pinetata, situata tra le frazioni di Principina a Mare e Marina di Grosseto, sarà ancora più protetta. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai Lavori Pubblici e al Verde Pubblico del Comune di Grosseto Riccardo Ginanneschi che, nel corso dell'ultima seduta di Giunta comunale, ha reso noto che il Comune di Grosseto beneficerà di un contributo economico, dal valore di oltre 185mila euro, da parte della Regione Toscana finalizzato all'esecuzione di interventi silvo-colturali utili per contrastare la diffusione del fitomizo e ridurre il rischio incendio all’interno delle pinete costiere gestite dal nostro Comune.

Il primo cittadino, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore Ginanneschi hanno sottolineato l'importanza di questo sostegno, affermando: “Si tratta di un passo fondamentale per proteggere il prezioso patrimonio boschivo del nostro Comune da potenziali incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. La tutela di queste risorse rappresenta una priorità assoluta per l'Amministrazione comunale, poiché queste aree non solo hanno un valore inestimabile, ma contribuiscono anche a definire l'identità e il carattere distintivo del nostro territorio”. Viva soddisfazione anche dell’assessore al Demanio Bruno Ceccherini che commenta: “Questo contributo rappresenta un importante passo avanti nella salvaguardia delle nostre risorse naturali e nella promozione di pratiche sostenibili di gestione forestale. La collaborazione tra enti locali e istituzioni regionali è essenziale per garantire la protezione e la valorizzazione del nostro territorio”. Seguici



