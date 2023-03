Dalla Regione oltre mezzo milione di investimenti contro l'erosione delle spiagge

I lavori andranno avanti fino al 15 giugno, per poi riprendere subito a settembre



Follonica: In vista della stagione estiva, la Giunta della Regione Toscana ha approvato il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023. Dei 3 milioni di euro di investimenti previsti, oltre mezzo milione è destinato al litorale di Follonica, con interventi da farsi in tempi rapidi. Al contributo regionale si sommano circa 55 mila euro di finanziati da parte del Comune di Follonica stesso.

"Ringraziamo la Regione Toscana che per il secondo anno consecutivo ci permette di accedere ad un finanziamento importante - afferma il vicesindaco e assessore al mare Andrea Pecorini - questi fondi ci permettono di fare manutenzione delle barriere soffolte e di ripristinare l'arenile della nostra città in vista della stagione estiva".





Già lo scorso anno Follonica aveva ricevuto circa mezzo milione di euro per gli interventi sulla costa e quest'anno il finanziamento si è ripetuto.

Sono due gli interventi che verranno fatti. Il primo riguarda la ricarica delle barriere a mare tra la colonia Marina ed il confine con Scarlino. Barriere che erano cedute negli anni. In questo modo si potrà completare il lavoro sulle soffolte già eseguito lo scorso anno e che ha previsto una spesa di 465 mila euro, con un cofinanziamento del Comune di Follonica di 40 mila euro. Il secondo intervento riguarda invece la riprofilatura della spiaggia nel tratto di Pratoranieri. Un lavoro da 45 mila euro, di cui 15 mila cofinanziati dal Comune stesso.

Ai lavori fatti lo scorso anno e quelli che verranno fatti nei prossimi mesi, si aggiunge anche l'installazione già effettuata dei due geotubi sempre nella zona a sud della foce del Petraia. Un intervento da 98 mila euro, arrivati grazie ad un finanziamento regionale, svolto tra ottobre e novembre.

"Con questi interventi possiamo dare una risposta immediata a quella porzione di spiaggia che sta soffrendo - prosegue Pecorini - Grazie a questi finanziamenti possiamo fare manutenzione ai lavori già svolti in passato: questo non solo vuol dire fare grandi opere strutturali ma dargli anche una continuità, non sempre scontata, sulla manutenzione ordinaria. Si tratta di interventi che abbiamo condiviso nei tempo con il consorzio degli stabilimenti balneari, per non intralciare il loro lavoro. Partiremo a fine aprile con i lavori, partendo dalla zona al confine con il comune di Scarlino e andremo verso nord, fino alla barriera appena ristrutturata, verso la Colonia Marina. I lavori andranno avanti fino al 15 giugno, per poi riprendere subito a settembre".

"Ringraziamo i tecnici dell'ufficio demanio marittimo del Comune che hanno fatto tantissimo per questi interventi - afferma il sindaco Andrea Benini - un grazie poi alla Regione e all'assessora Monia Monni, il Genio Civile di Grosseto e in particolare l'ingegnere Renzo Ricciardi e il suo staff, con cui abbiamo rapporti quotidiani. Non era scontato avere un aiuto del genere e la nostra città ne tare un beneficio importante".