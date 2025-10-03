Dalla Regione 2,7 milioni ai Comuni per abbattere le barriere architettoniche nelle case

Firenze: Oltre 2,7 milioni di risorse per abbattere le barriere architettoniche nelle case: è questo l’importo assegnato dalla Regione ai Comuni per l’erogazione dei contributi ai cittadini.

Il provvedimento è stato approvato nell’ultima seduta della giunta regionale: le risorse assegnata corrispondono al fabbisogno espresso dai Comuni toscani per coprire le quasi cinquecento domande presentate dai cittadini durante il 2024 e ammesse a contributo nel 2025.

I Comuni, che hanno accolto le domande, gestiranno l’erogazione dei contributi a favore dei cittadini in base alle spese effettivamente sostenute.

Grazie alla cooperazione dei Comuni – hanno sottolineato il presidente della Regione e l’assessora alle politiche sociali – è stato possibile dare più efficacia e tempestività a questa misura per l’accessibilità nelle abitazioni private. Quest’anno l’iter per l’assegnazione ai cittadini dei contributi si è fortemente ridotto, e questo a vantaggio dei cittadini che già hanno sostenuto le spese e maturato i requisiti per l’erogazione del contributo.

Chi volesse richiedere l’accesso a questo contributo quest’anno, c’è ancora tempo fino al 31 dicembre. L’importante è che le domande siano presentate al Comune prima dell’avvio dei lavori.



