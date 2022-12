Dalla penna della Murgia al palco Follonica: tutto pronto per “Accabadora”

Lo spettacolo con Anna Della Rosa, di Veronica Cruciani, è in programma giovedì 15 dicembre, alle ore 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda. Alle 18.30 incontro con la compagnia nella sala “Allegri” e prima dello spettacolo cena a cura del ristorante “Il Beccofino”



Follonica: Dalla penna di Michela Murgia arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda “Accabadora”, lo spettacolo di Veronica Cruciani interpretato da Anna Della Rosa. Il terzo appuntamento della stagione teatrale, in programma per giovedì 15 dicembre alle 21.15, è legato a uno dei romanzi più popolari dell'autrice italiana, un monologo potente, scritto per la trasposizione teatrale da Carlotta Corradi.

Michela Murgia racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria all’età di sei anni viene data a fill’e anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo “acabar” che significa finire, uccidere; Bonaria Urrai aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce nell’ammirazione di questa nuova madre, più colta e più attenta della precedente, fino al giorno in cui scopre la sua vera natura. È allora che fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato, ma pochi anni dopo torna sul letto di morte della Tzia.

L'attrice Anna Della Rosa è vincitrice di riconoscimenti fra cui il Premio ETI Gli Olimpici del Teatro e il Premio Virginia Reiter per il ruolo di Giacinta nella Trilogia della villeggiatura diretta da Toni Servillo. Interprete protagonista in molti spettacoli, ha collaborato con grandi registi italiani e internazionali, è co-fondatrice della Compagnia Jacovacci e Busacca ed è stata la Ragazza esangue nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino.





Alle 18.30, prima dello spettacolo, incontro con la compagnia nella sala “Eugenio Allegri” a cura del Cantiere Cultura di Follonica. Come di consueto sarà possibile partecipare anche alla cena a teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione ristoratori follonichesi. A curare la cena di giovedì, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante “Il Beccofino” (per prenotare ufficio Iat 0566 52012).

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale, “Thanks for vaselina", uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, si terrà invece venerdì 27 gennaio, alle ore 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda.

I biglietti per la stagione del Teatro Fonderia Leopolda possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro, il giorno dello spettacolo, dalle ore 20. Questi i costi: primo settore intero 24 euro, ridotto 20 euro; secondo settore 19 euro intero, 15 euro ridotto. Hanno diritto alla riduzione le persone sotto i 25 anni e sopra i 65 anni.

Accanto alla stagione teatrale, il Teatro Fonderia Leopolda propone anche la rassegna “Famiglie a Teatro”, che domenica 18 dicembre alle 17, propone "Il fiore azzurro" della compagnia Burambò, e la rassegna “Altri Percorsi” che il 12 gennaio porta in scena "Poetica" di Tindaro Granata, ispirato all'opera del poeta paesologo Franco Arminio. Per informazioni è possibile visitare il sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda/.

nelle foto di Marina Alessi, Anna Della Rosa