Dalla musica classica al jazz: i più bei luoghi di Roccastrada e i concerti di Agimus

Con il festival “Paesi in musica” sei appuntamenti, promossi dal Comune, dal 26 luglio al 24 agosto per tornare a dare vita agli scenari più suggestivi e magici



Roccastrada: Sei concerti gratuiti in altrettanti luoghi del territorio comunale di Roccastrada: è il festival “Paesi in musica” promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Agimus, che vede la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi e che prenderà il via mercoledì 26 luglio, per accompagnare cittadini e turisti fino alla fine del mese di agosto.

“Abbiamo voluto dare vita – dice il sindaco Francesco Limatola -, grazie alla collaborazione con Agimus, ad una proposta musicale di grande qualità, che vede artisti, diversi per genere e formazione, protagonisti di sei serate pensate per valorizzare i nostri borghi e attirare un pubblico vario spaziando dalla musica classica al jazz”.

Tornare ad animare, attraverso la musica, luoghi di interesse storico del territorio è uno degli obiettivi di “Paesi in musica” che porta la “seconda arte”, in scenari di rara bellezza: “La riqualificazione del patrimonio artistico e culturale – dice l’assessore alla Cultura Emiliano Rabazzi – non passa solo dal recupero e dal restauro dei luoghi ma anche, e forse soprattutto, dalla capacità di renderli vivi ed animati. Con ‘Paesi in musica’ vogliamo fare questo, dando anche modo ai partecipanti di godere di scenari che non sono sempre accessibili al pubblico”. Come la chiesa della Santissima Concezione di Sticciano Alto, un edificio del 1100, o il Castello di Montemassi, di recente restituito alla comunità, per arrivare alla piazza D’Armi di Sassofortino, il cuore del borgo, fino a piazza della Torre a Roccatederighi protagonista, di recente, di un’opera di riqualificazione.

“Abbiamo scelto degli artisti che potessero valorizzare i luoghi individuati dal Comune per questa rassegna – dichiara Gloria Mazzi, direttore artistico del festival -. Siamo molto felici di questa nuova collaborazione che ci permette di portare esibizioni straordinarie in posti di pregio, sia dal punto di vista paesaggistico che architettonico, coinvolgendo artisti conosciuti sia a livello nazionale che internazionale, ma anche giovani emergenti e mettendo a frutto questo connubio fatto da giovani talenti e artisti affermati e apprezzati dal pubblico”.

Ecco quindi che mercoledì 26 luglio, alle 21, la piazza della Torre di Roccatederighi accoglie lo spumeggiante Quartetto Euphoria: Marna Fumarola e Suvi Valjus ai violini, Hildegard Kuen alla viola, Michela Munari al violoncello.

Giovedì 27 luglio, sempre alle 21, lo spettacolo è in piazza d’Armi a Sassofortino, dove il Trio dell’Accademia Amiata Ensemble (Claudio Cavalieri al violino, Marina Zannerini al clarinetto e Ettore Candela al pianoforte) presenta il suo ricco repertorio.

Il violoncello di Giovanni Agostini sarà protagonista mercoledì 2 agosto, alle 19, al Castello di Montemassi, mentre mercoledì 9 agosto, alle 21, la piazza del Castello di Torniella accoglie lo GnuQuartet: Stefano Cabrera al violoncello, Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto e Raffaele Rebaudengo alla viola.

La chiesa della Santissima Concezione di Sticciano alto farà da palcoscenico al concerto di PassiSparsi, giovedì 17 agosto, alle 21. Neri Landi (tenore), Cora Mariani (mezzosoprano), Marta Rook (soprano) e Lorenzo Tosi (basso) presenteranno il loro repertorio.

Il festival “Paesi in musica” si conclude giovedì 24 agosto, alle terrazze panoramiche di Roccastrada con il concerto jazz di Romina Capitani e Riccardo Galardini duo.

I concerti sono a ingresso libero e gratuito. Per informazioni è possibile scrivere a: agimus.grosseto@agimus.it