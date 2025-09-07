Dalla Maremma all’Adriatico: il Rotary Coast to Coast premia Guido Gatti su Fiat 124

Partita da Orbetello la carovana di auto storiche ha attraversato Umbria e Marche: sport, cultura e solidarietà per sostenere il programma Polio Plus.

Orbetello: Tornata ai primi di settembre, la manifestazione Rotary Coast to Coast si è articolata su un programma ricco di spunti storici paesaggistici, offrendo ai partecipanti un interessante spaccato delle regioni attraversate.

Il tutto è iniziato giovedì 4 settembre con l’arrivo ad Orbetello degli equipaggi per le verifiche e gli accrediti. Il giorno dopo, di buon ora e sotto la sempre attenta e dinamica organizzazione dei Club Costa d’Argento di Orbetello e Rotary San Benedetto del Tronto, la carovana motoristica si è spostata in Umbria per raggiungere l’incantevole Orvieto per una visita alla città e alla Cattedrale. Le auto storiche si sono poi dirette a Bevagna dove, ad attendere gli equipaggi, c’erano alcune prove di regolarità nelle quali Guido Gatti al volante di una Fiat 124 berlina del 1974 (foto cover e foto1) ha firmato il miglior tempo. La giornata si è poi conclusa a Foligno.





Sabato i concorrenti hanno fatto visita prima all’Abbazia di San Claudio al Chienti e successivamente all’oasi naturalistica dell’Abbazia di Fiastra. Nel pomeriggio, attraverso la dorsale picena, le auto storiche sono giunte a San Benedetto del Tronto per una passerella sul lungomare e poi concludere all’Hotel Smeraldo. La cena interclub rotariana, ospitata in un locale sulla costa adriatica, ha concluso l’apprezzata manifestazione.

Il service di questo evento è stato indirizzato al programma Polio Plus per l’eradicazione della poliomielite.

(Nella foto 2 Marco Tomassini su Fiat 1100 del 1947)



