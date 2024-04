Dalla Maremma a New York per insegnare il metodo di taglio Goldwell

Alessandro Pareti proprietario dello storico salone Pareti & Co. in viale Ombrone a Grosseto vola nella Grande Mela per diventare train the trainer

Grosseto: Un grande traguardo professionale per Alessandro Pareti proprietario dello storico salone Pareti & Co. in viale Ombrone a Grosseto, che nel 2025 festeggerà i 70 anni di attività.

“Collaboro con l’Accademia Goldwell dal 1998 – dichiara Alessandro Pareti -. Come formatore ho girato tutta l’Italia insegnando ad altri professionisti, proprietari o collaboratori di saloni, le novità del settore, i trend del momento e i metodi di taglio. Dopo tanti anni ho accettato di intraprendere un nuovo progetto che mi porterà prima a New York per apprendere nuove metodologie e diventare un train the trainer, un formatore degli altri formatori. Dopo questa parentesi statunitense, l’area di cui mi occuperò sarà l’Europa, il Medioriente e il Sud Africa.”

“Faccio i miei complimenti ad Alessandro Pareti – commenta Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – un nostro storico associato che nel suo settore è sempre stato all’avanguardia. Il salone Pareti & Co. a Grosseto è un punto di riferimento per chi ricerca creatività e professionalità nel settore hair style uomo donna.”

“Il suo esempio dimostra quanto la formazione continua sia un elemento fondamentale per la crescita professionale e personale, soprattutto in un'epoca in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione. Confartigianato Imprese Grosseto con la sua agenzia Formimpresa investe costantemente sulla qualità della proposta formativa per rispondere ai bisogni del territorio e sostenere la crescita delle nostre aziende associate.”