Dalla Maremma a Firenze: ecco la Biennale dello Scarto con le installazioni artistiche di Lacquaniti

Castiglione della Pescaia: La Biennale dello Scarto, il progetto artistico di Rodolfo Lacquaniti che riqualifica i rifiuti come materia per la realizzazione di opere d'arte, arriva a Firenze, alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, con l'installazione The Garbage Revolution, visitabile dal 14 marzo al 7 aprile.



La Biennale dello Scarto è patrocinata dalla Regione Toscana, e Castiglione della Pescaia, dove il bioarchitetto artista ha realizzato il Giardino Viaggio di Ritorno, è uno dei comuni sostenitori dell'iniziativa.

«La Biennale dello Scarto – dichiara il Sindaco Elena Nappi - è un'idea che Rodolfo Lacquaniti ci ha proposto e che abbiamo subito sposato nel 2022. In questi due anni tutti hanno potuto ammirare le sue opere sparse per il territorio: "I due viandanti" dedicati a Leonardo Ximenes e Leopoldo di Lorena alla Casa Rossa, "Il Fiore della vita" a Vetulonia, a Palazzo Centurioni "Eleonora da Toledo", in Piazza Solti "I tre illuminati" opera dedicata a Italo Calvino, Georg Solti e Carlo Fruttero, "Il viandante San Guglielmo" installata all'Eremo di Malavalle. A Castiglione della Pescaia Lacquaniti ha realizzato il suo parco artistico, il "Giardino Viaggio di Ritorno", e questo ci riempie di orgoglio perché è tra i quattro parchi artistici riconosciuti dalla Regione Toscana».





L'arte di Lacquaniti parla di ambiente, di rinascimento ecologico. Ad accogliere il visitatore saranno "50 mutanti H202", creature fantastiche realizzate dall’artista assemblando rifiuti, che mutano aspetto e funzione, per ritrovare un profondo significato nella performance creativa. Ogni personaggio racchiude una storia, nasce da incontri casuali, relazioni, dal richiamo degli scarti sull’artista, sotto l’energia che governa tutto l’universo.

La Biennale dello Scarto a Firenze proseguirà nei mesi successivi con installazioni artistiche di Rodolfo Lacquaniti nelle piazze della città. Il Giardino Viaggio di Ritorno a Castiglione della Pescaia riaprirà ad aprile dopo la pausa invernale con un nuovo calendario di iniziative e visite guidate.