Dalla Diaccia Botrona una lezione alla giunta: servivano fatti, non propaganda

Le opposizioni accusano la sindaca di interventi tardivi e inefficaci: “Un no assoluto doveva arrivare prima, non a danno avvenuto”.

Castiglione della Pescaia: Ancora una volta la sindaca prova a presentarsi come paladina dell’ambiente. Ma stavolta il colpo deve aver fatto davvero male: l’ambientalismo – da sempre cavallo di battaglia “di facciata” di questa amministrazione – si scontra con un soggetto industriale forte e ben organizzato, e la denuncia arriva addirittura per voce del Forum Ambientalista.

Le azioni descritte dalla sindaca sembrano più una “pezza” mal pensata e ancora peggio organizzata che una strategia: va bene comprare terreni addirittura nel Comune di Grosseto per garantire ai nidi degli aironi cinerini un perimetro protetto, ma se il rischio anticipato è quello di stravasi di liquami nella Diaccia Botrona (che nessun terreno potrà bloccare) o di miasmi mefitici diffusi dal vento (ancor meno controllabili), il problema vero resta sul tavolo.

Con la prospettiva di replicare a Castiglione il fastidio della “puzza” vissuto in comuni a noi vicini.

In questi casi servivano interventi molto più proattivi e organizzati, non toppe tardive e propaganda.

E qui viene spontaneo il paragone: la sindaca era pronta a incatenarsi ai cancelli del Comune per la guardia medica… ebbene, in questa vicenda, con tanto di fascia che tanto le piace, si sarebbe dovuta incatenare nelle sedi autorevoli dove contano le decisioni per dire un “NO assoluto” a rischi di questo genere, prima che potessero anche solo lontanamente diventare realtà.

Non basteranno la retorica e la caretta caretta di turno a farsi strumentalizzare: questa volta servivano fatti concreti.

E invece, ancora una volta, abbiamo visto solo propaganda.

