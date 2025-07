Dalla danza alle stelle, dalle maschere ai dinosauri: Pro Loco Lagunare e amministrazione presentano il calendario degli eventi che animano l'estate

Orbetello: L'estate nel centro storico di Orbetello si anima con gli eventi della Pro Loco Lagunare, in collaborazione con il Comune di Orbetello: tante manifestazioni, alcune ormai consolidate e altre che sono entusiasmanti novità, all’insegna di cultura, divertimento e impegno civico.

Si comincia con “Danceteria”, che quest’anno si rinnova con due serate: la prima itinerante nelle piazze del centro storico con il titolo “About Orbetello – danza nelle piazze - dalle 20 di venerdì 11 luglio e la seconda, nella sua forma classica di galà della danza, la sera di sabato 12 luglio in Piazza Giovanni Paolo II con “About Rock – la danza incontra i miti del rock”: «Siamo arrivati alla ottava edizione – spiegano dalla Pro Loco Lagunare – che, quest’anno, sarà dedicata ai grandi del rock: Queen, Coldplay, U2, The Rolling Stones e molti altri ancora, con i brani più celebri, portando in scena la danza con le scuole locali e non, che si alterneranno sul palco. Due serate curate con amore e professionalità della regia di Arturo Cannistrà, dalla programmazione per questo evento della consigliera della Pro Loco Lagunare Daniela Vichi e realizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale Scuole Di Danza, presieduta da Rosanna Pasi».

Gli eventi di luglio culmineranno, poi, con quello che è divenuto uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: venerdì 25 luglio il carnevale torna in Corso Italia con Carnival Fiction – Caesar and Cleopatra Edition, una serata all’insegna del divertimento, con gli apetti allegorici che sfileranno, la musica che risuonerà per le vie del paese e i colori che la faranno da padrone e non mancheranno piccole sorprese. «Quest’anno – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – abbiamo optato per un salto nel passato, richiamando due grandi figure e due grandi civiltà, l’antica Roma e l’antico Egitto, rappresentati nel titolo della serata da due dei volti più noti, sia al maschile che al femminile, Cesare e Cleopatra: una scelta fatta per avere più persone che sposano lo spirito carnevalesco».

Ad agosto si riparte con il primo weekend del mese caratterizzato, come a luglio, dal consueto mercatino dell’antiquariato, artigianato e modernariato e il 10 agosto, notte di San Lorenzo, l'appuntamento è con le stelle cadenti al quadrato della Mura di Levante (Lungolago delle Crociere) a partire dalle 21.30. Il Ferragosto, poi, è tutto dedicato all’ambiente con “Riciclando”, il mercatino dell’artigianato che ospita anche molti artisti e produttori locali, con un occhio di riguardo al riciclo dei materiali, utilizzati per creare nuovi oggetti. “Riciclando”si terrà nei giardini chiusi dal 14 al 17 agosto 2025. A grande richiesta, infine, è confermato per settembre nella cornice dei giardini chiusi, dal 5 al 14 settembre Jurassic Lagoon con ancora più dinosauri, più attrazioni e tante iniziative per grandi e soprattutto per i più piccoli con giorni dedicati a laboratori didattici all’ombra dei dinosauri, pranzi in compagnia e piccoli spettacoli che animeranno i giardini più caratteristici del centro storico. Ma non è finita: lo staff della Pro Loco è ancora al lavoro per alcune sorprese da inserire nel suo programma.

«Una serie di eventi – aggiunge l'assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che qualificano l'offerta turistica in modo veramente pregevole, tanto più per il fatto che sono realizzati quasi esclusivamente dall'opera di volontari, a cui il Comune non fa mancare sostegno, risorse e appoggio organizzativo. Per noi, infatti, è importantissimo che ogni manifestazione sia sì capace di promuovere il territorio, ma sia anche e soprattutto espressione della comunità che fa suo l'evento, lo ama, lo cura e lo vive come nessun altro sarebbe capace di fare. Ringraziamo per questo i tantissimi volontari al lavoro 365 giorni l'anno, che si spendono per il bene del territorio e consolidano, così, una rete di relazioni capace di creare attività che persistono nel tempo e diventano appuntamenti molto attesi non solo dai cittadini».

«Con notevole sforzo, ma anche con tanto entusiasmo e l’aiuto di nuove leve che si sono aggiunte o si avvicinano allo staff a seconda dell’evento – sottolinea Scateni – l’associazione è felice di presentare un programma che conferma quasi in toto gli eventi estivi che ci coinvolgono direttamente. Riproporre, sviluppare gli stessi eventi, attesi dai nostri concittadini, è motivo di orgoglio per tutto lo staff dell’esecutivo e tutti coloro che collaborano con noi. Come sempre abbiamo cercato di spaziare su vari ambiti, divertimento, tradizioni, cultura, spettacoli, sport, fino a trattare temi importanti come l’ambiente, a cui è dedicato “Riciclando”».

«Un ringraziamento – conclude il presidente – va all’amministrazione comunale, che non fa mai mancare il proprio supporto, il proprio contributo e sposa le nostre idee e i nostri progetti. Infine, voglio ringraziare anche tutti coloro che sono nell’organizzazione e lavorano dietro le quinte per dare vita a questi eventi»