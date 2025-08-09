Dalla Cri sentiti ringraziamenti al forno Marconi

Vogliamo rinnovare i nostri più sentiti ringraziamenti al Forno Marconi, che ha sede nello storico Quartiere di Neghelli Vecchio, ad Orbetello. La loro generosità nei confronti della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, è davvero preziosa e apprezzata.

Orbetello: Ogni mattina, i volontari Gian Paolo Damiano e Lucia Asunis si recano presso il forno per ritirare il pane e alcuni altri prodotti destinati alla foresteria del Comitato, situata in Via Gioberti 16-18, ad Orbetello. Questo gesto di solidarietà fa davvero la differenza e ci permette di continuare a offrire supporto a chi ne ha bisogno. Area due socio assistenziale ringrazia di cuore tutti coloro che aiutano ogni giorno il Comitatom, che ha sedi a Santo Stefano, Porto Erciole, Talamone, Orbetello; postazioni a Isola di Giannutri, Giglio Porto, Ospedale di Orbetello Scalo. Grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile questa collaborazione!

Michele Casalini - Comitato Costa d'Argento